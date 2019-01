O diplomata nord-coreeana de rang inalt a anuntat marti ca se indreapta spre Suedia, a relatat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, in contextul in care se intensifica speculatiile privind organizarea unui al doilea summit intre liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, si cel american, Donald Trump, potrivit France Presse.



Choe Son Hui, ministru adjunct de externe, a aterizat marti la Beijing, venind de la Phenian. 'Merg la o conferinta internationala in Suedia', a declarat ea la sosirea pe aeroport, conform Yonhap.



In pofida lipsei de progrese in negocierile cu privire…