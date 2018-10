Stiri pe aceeasi tema

- Un muzeu american a anuntat luni ca cinci fragmente de pergament descrise ca facand parte din Manuscrisele de la Marea Moarta erau de fapt false si ca nu vor mai fi expuse, scrie AFP.Muzeul Bibliei din Washington, aflat deja in centrul unei controverse de anul trecut din cauza finantarii de…

- Apele sarate situate sub suprafata planetei Marte ar putea contine suficient oxigen molecular pentru a sustine viata microbilor si a buretilor, potrivit unui studiu publicat luni de revista Nature.

- Urmand sa fie activa mai ales pe perioada campaniilor electorale, organizate in Statele Unite sau in alte regiuni ale lumii, centrul de comanda denumit sugestiv War Room va gazdui un grup restrans de 20 specialisti bine antrenati pentru a supraveghea activitatea in retelele de socializare. Centrul de…

- Un nou studiu facut in Germania la Universitatea Dusiburg-Essen, furnicile-cal comunica intr-un mod absolut distinct atunci cand un cutremur se apropie. Felul in care se comporta furnicile inainte de un cutremur se schimba Atunci cand un cutremur este iminent, comportamentul acestor furnici se modifica…

- „Chiar daca unora nu le va face placere acest lucru” Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric. Nu a reactionat pana acum la toate aceste…

- Asociatia Brokerilor a criticat numarul tot mai mare de declaratii despre companiile listate la bursa, pe care reprezentantii Guvernului le-au facut recent in spatiul public. Brokerii semnaleza posibila influenta pe care aceste declaratii o pot avea...

- O cetațeana a Camerunului este documentata de polițiștii de frontiera pentru deținerea, dar și intenția sa de a pune in uz, in unul din statele UE, o autorizare provizorie de sejur a Republicii Franceze, falsificate.

- Cainii si pisicile fara certificat pedigree nu vor mai putea fi vandute in targurile si pet-shop-urile din Capitala. Potrivit hotararii consiliului general al Capitalei, doritorii pot apela la crescatoriile autorizate sau pot merge la adaposturi.