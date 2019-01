Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democratic al Poporului (HDP) i-a cerut sambata guvernului turc sa puna capat regimului de izolare impus in inchisoare liderului Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, transmite dpa. ''Izolarea (lui Ocalan) este inacceptabila, ea trebuie sa fie ridicata cat mai…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca Turcia asteapta ca Statele Unite sa-si onoreze parteneriatul strategic dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat ca "va devasta Turcia economic" daca ataca o militie kurda in Siria. Relatiile dintre…

- Liderul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, inchis pe viata din 1999, a fost vizitat sambata in inchisoare de fratele sau Mehmet, pentru prima data dupa mai mult de doi ani, transmite AFP. Informatia a fost transmisa prin reteaua Twitter de Pervin Buldan, co-presedinta a…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- O cantareața germana a fost condamnata de un tribunal din Turcia la ani grei de inchisoare. Saide Inac este, conform completului de judecata, membru al unei organizații teroriste, iar una dintre dovezi ar fi o fotografie, care a aparut in presa, in care sta alaturi de un membru important al Partidului…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat luni ca Franta nu a primit casetele privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in pofida afirmatiilor facute de presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Jamal Khashoggi, editorialist…

- Statele Unite au anuntat marti ca ofera recompense pentru informatii privind trei membri de rang inalt ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formatiune scoasa in afara legii si care desfasoara de mai multe decenii o insurgenta armata impotriva statului turc, transmite Reuters. Masura ar putea…

- CHIȘINAU, 28 oct - Sputnik. Liderii Federației Ruse, Turciei, Franței și Germaniei, la summitul de la Istanbul, au adoptat o declarație comuna privind soluționarea situației din Siria, care reflecta starea de spirit pentru continuarea cooperarii, a declarat președintele rus Vladimir Putin. "Declarația…