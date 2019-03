O demonstraţie uriaşă la Madrid atrage atenţia asupra exodului rural din Spania Zeci de mii de oameni au participat la un mars la Madrid duminica pentru a atrage atentia asupra depopularii zonelor rurale din Spania, relateaza dpa citat de Agerpres.

Zeci de asociatii din 23 de provincii au luat parte la marsul din centrul capitalei Spaniei. Protestatarii au venit cu bannere pe care se puteau citi mesaje ca "Egalitate pentru sate si orase" si "Spania are nevoie de viata rurala".



Organizatorii sustin ca au existat 100.000 de participanti, în timp ce autoritatile de la Madrid estimeaza numarul acestora la 50.000.



Guvernul sustine ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au manifestat la Barcelona in semn de protest fata de Vox, un partid de extrema dreapta, inaintea alegerilor nationale prevazute luna viitoare, relateaza The Associated Press. Protestatarii au iesit duminica pe strazile din Barcelona pentru a protesta impotriva unei vizite…

- Spania a anuntat vineri adoptarea unui decret care permite rezidentilor britanici sa ramana in tara chiar daca nu va exista un acord pentru Brexit, informeaza Reuters si AFP. Cererile lor de resedinta permanenta vor fi primite pana la sfarsitul lui 2020. Guvernul de la Madrid doreste totodata reciprocitate…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit sambata, la Madrid, cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, alaturi de care a discutat despre comunitatea romanilor din Spania, agenda europeana si relatiile economice dintre cele doua tari.

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Madrid fata de planurile Guvernului spaniol de a reduce tensiunile in regiunea Catalonia, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Partidul Popular si Ciudadanos (Cetatenii) au cerut organizarea protestelor dupa ce premierul spaniol Pedro Sanchez ...

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Madrid fata de planurile Guvernului spaniol de a reduce tensiunile in regiunea Catalonia. Partidul Popular si Ciudadanos (Cetatenii) au cerut organizarea protestelor dupa ce premierul spaniol Pedro Sanchez a oferit separatistilor o sansa de a negocia.…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat sambata ca manifestatia care va avea loc duminica la Madrid, convocata de partidele PP, Ciudadanos si Vox sub sloganul „Pentru o Spanie unita! Alegeri acum!”, reprezinta „o Spanie in alb si negru, care face pasi inapoi”, fata de „Spania sigura pe care o…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a numit decizia mai multor tari europene de a-l recunoaste pe liderul opozitiei Juan Guaido drept presedintele legitim al tarii ca fiind „lasa” si „dezastruoasa”, scrie The Guardian. Vorbind în…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea, in ziua de 21 ianuarie 2019, a unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie…