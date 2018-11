O delegație UEFA a venit la București să vadă stadioanele! NU au avut însă ce să vadă Nicio caramida pusa la stadioanele de antrenament, nicio groapa sapata la metroul spre aeroport, desi au trecut patru ani de cand Romania a fost desemnata una dintre gazdele EURO 2020. Cu un an si jumatate inainte de turneul final, nici eterna problema a gazonului schimbat de sapte ori pe Arena Nationala nu pare sa aiba o solutie. Mircea Rednic, antrenor Dinamo: „Voi ați vazut gazonul, asta era gazon? Nu era gazon, o rușine, ce tarla?” Nicolae Dica, antrenor FCSB: „Nu am crezut ca voi vedea vreodata, nu exista teren in Liga 1 atat de prost. Cred ca nici in Liga a II-a nu avem așa ceva.” Oficialii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

