- Peședintele Trump va amâna creșterea planificata a tarifelor, asupra unor bunuri chinezești în valoare de 250 de miliarde de dolari, ca "un gest de bunavoința", scrie BBC. Trump a anunțat pe Twitter ca marirea de 5% a tarifelor, programata pentru 1 octombrie, va fi amânata…

- China a reactionat cu tarife suplimentare pentru unele bunuri americane aflate pe o lista de produse in valoare de 75 de miliarde de dolari. Beijingul nu a precizat valoarea bunurilor care vor fi supuse unor tarife mai mari incepand de duminica. Tarife suplimentare de 5% si de 10% au fost…

- In momentul de fata, efectivele SUA desfasurate in Afganistan sunt intre 13.000 si 14.000."Da, trebuie sa mentinem o prezenta", a spus Trump. "Vom reduce substantial aceasta prezenta si vom avea intotdeauna o prezenta. Vom avea informatii de nivel inalt", a insistat el. De la nivelul de…

- Beijingul și-a anunțat vinerea trecuta intenția de a impune noi taxe vamale la importuri de produse americane in valoare de 75 miliarde de dolari. Operațiunea urmeaza sa aiba loc in doua etape, respectiv la 1 septembrie și 15 decembrie, cu titlu de represalii la taxele vamale suplimentare ce urmeaza…

- "Asta nu este razboiul meu comercial, este un razboi comercial care ar fi trebuit sa aiba loc cu mult timp in urma. Cineva trebuie sa-l poarte. Eu sunt Cel Ales", a declarat Donald Trump ziariștilor aflați in fata Casei Albe. "Am fost pus aici de catre populatie. Am fost pus de populatie pentru…

- ''Condamnam violenta si le solicitam tuturor partilor sa dea dovada de retinere, dar ramanem hotarati in sprijinirea libertatii de exprimare si a libertatii de reunire pasnica in Hong Kong'', a spus un purtator de cuvant al diplomatiei americane. Acesta a respins categoric ''acuzatiile false…

- Semnificatia razboiului comercial dintre China si SUA ajunge cu mult dincolo de impactul bataliei taxelor vamale sau de care dintre cei doi autoproclamati lideri autoritari va câstiga dreptul de a se fuduli. Dupa cum stateau lucrurile si în anii '30, aparentul derapaj implacabil catre…

- Administratia de la Beijing a indemnat, vineri, Statele Unite sa anuleze sanctiunile impuse companiilor chineze acuzate ca ofera ajutor Iranului in programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press."China se opune in mod consistent si determinat deciziei Statelor Unite de a impune…