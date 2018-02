Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), organism responsabil de politica de macrostabilitate a Romania, din care face parte guvernatorul BNR, ministrul Finantelor si presedintele ASF, a publicat astazi un anunt privind sedinta cruciala de luni, fara…

- Avocatul Poporului analizeaza in continuare posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” la Curtea Constituționala, insa da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a aratat instituția in urma unei solicitari…

- Ministrul adjunct de justitie din Polonia, Patryk Jaki, politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, vrea sa inchida ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Varsovia a respins duminica acuzatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a catalogat sambata drept 'scandaloase' afirmatiile omologului sau polonez Mateusz Morawiecki despre 'autori evrei' ai Holocaustului, relateaza AFP. "Afirmatiile premierului Mateusz Morawiecki…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Guvernul polonez este deschis fata de structurarea unei pozitii comune a Poloniei si a Israelului cu privire la legea privind Holocaustul adoptata de parlamentul de la Varsovia, a declarat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, care a subliniat ca aceasta solutie depinde de cei ''doi…

- Dascalii din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrilor Valentin Popa, Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in special cele care vizeaza…

- Statele Unite si-au exprimat marti "dezamagirea" dupa promulgarea, de catre presedintele polonez Andrzej Duda, a unei legi controversate privind Holocaustul, care "afecteaza libertatea de exprimare si cercetarea academica", transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei…

- "Plateste cat arunci" si "Raspunderea extinsa a producatorului" sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- Polonia a respins joi criticile formulate cu o zi inainte de Departamentul de Stat american cu privire la o lege poloneza asupra Holocaustului, exprimandu-si totodata dorinta ca aceste divergente 'sa nu afecteze parteneriatul strategic' intre cele doua tari, informeaza AFP. Miercuri seara, chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Premierul interimar Mihai Fifor a discutat, vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele acestei organizatii, David Harris, despre relatia Romaniei cu SUA, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relatia cu Statul Israel si rolul AJC in sustinerea…

- Educatorii si invatatorii nu vor mai fi obligati sa absolve studii universitare de licenta in profilul postului. Legea a fost promulgata. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa oficiala privind demisia…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni, informeaza AGERPRES .…

- * Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), informeaza Administrația…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Negocierea colectiva forțata instituita prin O.U.G. nr. 82/2017 Prin Ordonanta de Urgenta nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- PPrintre subictele zilei se numara: Cu privire la completarea Programului pentru integrarea problemelor îmbatrânirii în politici; Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de…

- Peste 70% dintre firmele mici si mijlocii intampina dificultati in retinerea si plata contributiilor sociale si a impozitelor, principala cauza a intarzierilor fiind neincasarea la timp a facturilor de la beneficiari, iar in aceste conditii companiile nu sunt de acord cu propunerea guvernului ca…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

- Proiectul legii manualului scolar se aflam joi, pe agenda Executivului de joi. Executivul urmeaza sa discute si o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Un alt proiect de ordonanta de urgenta ce urmeaza…

- „In primul rand, suspendam protestul din respect pentru regele Mihai, pentru ca maine ajunge cortegiul funerar si in urma negocierilor purtate azi cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care si-a luat angajamentul ferm ca pe data de 20 se va emite ordonanta prin care se scoate sintagma „in mod…

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza, marti, un mars-miting in Piata Revolutiei din Bucuresti, urmat de un protest in Piata Victoriei, pentru a atrage atentia autoritatilor asupra efectelor negative generate de transferul contributiilor sociale. "Din respect pentru Familia Regală şi…

- Amendamentele depuse au vizat in principal sistemul medical, dupa cum urmeaza: respectarea promisiunii Guvernului PSD - ALDE referitoare la achizitia unei ambulante pentru fiecare comuna din judetul IasI; alocarea de fonduri pentru dotarea Clinicii de arsi din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge catre bugetul sanatații,…

- „Partidul Democrat (PD) dezaproba acțiunile provocatoare de harțuire și persecuție politica la care sunt supuși in continuare, de catre Federația Rusa, reprezentanții partidului și oficiali ai Guvernului și Parlamentului”, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii. Potrivit PD, in ultimul an…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala; Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 1,1 miliarde de lei, cu 50,4% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal,…

- Decizia primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei nu este cea mai inspirata, spune premierul Mihai Tudose. “Nu cred ca este cea mai inspirata decizie. Spuneti-mi dumneavoastra, in primul rand, pe unde ajungem acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu…