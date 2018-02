Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Stramaturaru este, cu doua zile inainte de finalul celei de-a 23-a editii a Jocurilor Olimpice de iarna PyeongChang 2018, sportivul roman cu cel mai bun rezultat la intrecerile olimpice, locul 7 obtinut in proba feminina de sanie, si va purta drapelul Romaniei la ceremonia de inchidere.

- Fiica si consiliera presedintelui american, Ivanka Trump, a sosit vineri in Coreea de Sud, sa asiste duminica la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza AFP, conform news.ro.”Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018,…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Un oficial important din cadrul…

- Coreea de Nord va trimite o delegație la nivel inalt pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeong Chang. Acesta va fi condusa de Kim Yong-chol, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor.

- Cat a costat vizta surorii lui Kim Jon-un in Coreea de Sud. Coreea de sud a cheltuit 240 de milioane de woni, adica aproximativ 224.000 de dolari, pentru a o gazdui pe Kim Yo Jong, sora liderului suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, și a angajaților ei, in decursul celor trei zile de vizita in contextul…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, așteptata la ceremonia de inchidere. Fata lui Donald Trump va fi duminica la Pyeongchang, pentru festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice invernale. Cel puțin asta a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Coreea de Nord a indicat joi ca va trimite o delegatie de nivel inalt la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, care are loc duminica, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap citand oficiali de la Seul, informeaza agerpres.ro. Delegatia va fi compusa din opt…

- Comitetul Executiv al Comitetului International Olimpic se va reuni simbata pentru a decide daca sportivii rusi pot participa sub propriul steag la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza DPA. Forul olimpic international nu a precizat daca decizia luata de Comitetul…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Achitarea acestei amenzi era unul dintre criteriile de care CIO a mentionat ca va tine cont atunci cand va decide, sambata, ridicarea sau nu a suspendarii. ''Amenda a fost platita'', a mentionat sursa respectiva. Comitetul Executiv al CIO se va reuni…

- Premierul japonez Shinzo Abe nu are cele mai bune Jocuri Olimpice. Scopul sau la o intalnire avuta recent cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, inainte de ceremoniile de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, era sa obtina un angajament ca Seulul va relua manevrele militare comune cu SUA dupa…

- Comitetul Executiv al Comitetului International Olimpic se va reuni sambata pentru a decide daca sportivii rusi pot participa sub propriul steag la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza DPA. Forul olimpic international nu a precizat daca decizia…

- Rezultatele celor 22 de sportivi care au reprezentat Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 pot avea un impact major asupra vieții acestora, aceștia putand ajunge la inchisoare daca Kim Jong-un va hotari acest lucru. Kim Jong-un ii poate pedepsi pe cei 22 de sportivi care fac parte din delegația Coreei…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna din Coreea de Sud a imbinat mai multe parți ale unui spectacol grandios, o parte a acestui spectacol a fost lansarea celor 1.200 de drone de compania Intel, care au format mai multe figuri pe cer. La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de…

- Orchestra nord-coreeana Samjiyon a pornit luni in calatoria de intoarcere in tara de origine dupa ce a oferit concerte istorice in Coreea de Sud in cadrul Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang, relateaza EFE. Orchestra, compusa din 140 de membri si creata special pentru a canta…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Potrivit politiei, nu a avut loc totusi nicio arestare, in timp ce organizatorii sud-coreeni nu au putut decat sa confirme incidentul pentru AFP, fara sa furnizeze mai multe precizari. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Barbatul a aparut…

- Moment istoric la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna din Coreea de Nord de la PyeongChang. Echipele olimpice ale celor doua Corei au defilat sub același drapel și același nume. Cele...

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna la Pyeongchang a inceput, vineri, pe stadionul olimpic din localitatea din Coreea de Sud. Delegatia Romaniei a defilat, drapelul fiind purtat de Marius Petru Ungureanu.

- Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Moldovei). La Jocurile Olimpice participa și o moldoveanca in calitate de volunar, Catalina Bojescu. Tanara este voluntar pentru a doua oara la…

- Ceremonia de deschidere a celei de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud. Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25 februarie, la 30 de ani dupa JO de vara de la Seul,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. CEREMONIA DE DESCHIDERE ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR EUROSPORT Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu...

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie…

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, competitie ce se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora 13:00.

- Avionul care a transportat delegatia oficiala nord-coreeana, printre care sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a aterizat vineri in Coreea de Sud, o istorica premiera cu cateva ore inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, anunta AFP. Aparatul purtand inscriptia…

- Phenianul și-a etalat rachetele intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de iarna. Ceremonia oficiala din Coreea de Sud este programata pentru vineri la ora 13.00, ora Romaniei.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Sora liderului nord-coreean Kim Jong-un se va deplasa in Coreea de Sud pentru Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat miercuri Ministerul sud-coreean al Unificarii, transmite AFP. Kim Yo-jong va face parte din delegatia la nivel inalt asteptata vineri in Coreea de Sud si…

- ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana, eu nu am solicitat vreo intalnire, dar vom vedea ce se va intampla'', le-a declarat Pence jurnalistilor prezenti la bordul aeronavei ce-l transporta spre Japonia.Desi a insistat asupra faptului ca el nu va avea initiativa vreunei…

- Nord-coreenii au sosit in Coreea de Sud pentru JO 2018 de iarna. Sportivii care vor reprezenta Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) au sosit joi in Coreea de Sud, informeaza agentia Yonhap. Delegatia nord-coreeana, compusa din 32 de persoane, intre…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP.

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP. ”Partea…

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- Reprezentanti ai Phenianului si Seulului se vor întâlni, marti, pentru a relua discutiile la nivel înalt, întrerupte în urma cu doi ani si pentru a stabili daca statul nord-coreean va participa la Jocurile Olimpice de

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- Reprezentanti ai Phenianului si Seulului se vor intalni, marti, pentru a relua discutiile la nivel inalt, intrerupte in urma cu doi ani si pentru a stabili daca statul nord-coreean va participa la Jocurile Olimpice de anul acesta, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale în mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de iarna…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana de discutii martea viitoare, a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…