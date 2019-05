O delegaţie din România a fost prezentă miercuri la Audienţa Generală a Papei Francisc Papa Francisc a exprimat multumiri si aprecieri pentru aceasta initiativa si a transmis faptul ca asteapta cu nerabdare sa vina in Romania.



Din delegatie au facut parte Laura Elena Chiorean, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei si vicepresedinte al Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, Cristina Popescu, director general al Romfilatelia impreuna cu alti reprezentanti ai acestei institutii, membrii "Cvartetului Transilvan", insotiti de ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirtan, si alti membri ai Ambasadei.

Sursa articol si foto: rtv.net

Sambata, 20 aprilie 2019, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim, Protopopiatul Brasov va organiza procesiunea de Florii, la care vor participa preoti, monahi, monahii si credinciosi din municipiu si imprejurimi. Preoti si monahi de la toate bisericile din municipiul…

