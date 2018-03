Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- China a indemnat vineri Statele Unite si Coreea de Nord la ”curaj politic”, dupa anuntul spectaculos cu privire la un summit intre Donald Trump si Kim Jong-un pe tema programului nuclear al Phenianului, iar ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a salutat ”un pas in directia buna”, relateaza AFP. ”Speram…

- Coreea de Sud va trimite luni o delegatie la Phenian, condusa de directorul de securitate nationala al tarii, pentru discutii cu oficialii nord-coreeni in legatura cu modalitatile de detensionare a crizei din peninsula si pentru a pregati posibila reluarea a dialogului intre Coreea de Nord si SUA.

- Steagul Uniunii Europene, adus la Cluj cu alergatori și bicicliști Duminica, operațiunea „Aducem steagul inapoi” va ajunge la Cluj. Steagul adus de voluntari care au strabatut restul Europei se va opri la Clopot, in fata sediului PSD, din drumul lui spre Bucuresti. Înainte de a ajunge…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Un deputat PSD le-a pus gand rau eurodeputaților care au criticat PSD in PE: Face proiect de lege pentru pedepsirea celor care iși denigreaza țara. Deputatul Razvan Rotaru spune ca sanctiunile ar urma sa fie aplicate tuturor demnitarilor romani, fie ca fac parte din structurile nationale sau de cele…

- Situația sistemului judiciar din Romania a fost dezbatuta miercuri, o ora și jumatate, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg a Parlamentului European. Europarlamentarii populari, liberali si verzi au criticat la unison modificarile la legile Justitiei si Codurile penale din Romania. De precizat…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson si diplomatul chinez Yang Jiechi au reafirmat, joi, angajamentul Washingtonului si al Beijingului de a intensifica presiunea pusa asupra Phenianului, cu scopul opririi programului nuclear al acestuia, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare,…

- O delegatie a „Partidului Nostru" se afla in aceste zile la Strasbourg, Astazi delegația a avut o intrevedere cu vicepresedintele Parlamentului European, Dimitrios Papadimoulis. Potrivit unui comunicat de presa emis de PN, la finele intalnirii, deputatul a asigurat membrii delegatiei ca va aduce la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei, spunand ca "s-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista" si ca afirmatiile facute de comisarul…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens si…

- UPDATE Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens.…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, 7 februarie 2018, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema „Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”.La dezbatere este invitat și ministrul Justiției, Tudorel Toader, cel care…

- Europarlamentarii romani Dan Nica și Maria Grapini au trimis pe mail-urile tuturor membrilor Parlamentului European doua documente referitoare la situația sistemului judiciar din Romania, inaintea dezbaterii de la Strasbourg cu privire la Legile Justiției.

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan (PMP/PPE) spune despre ministrul Tudorel Toader ca, desi se afla inca de luni la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, unde se va dezbate miercuri in plen situatia justitiei din Romania, nu se stie nimic oficial despre programul acestuia.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toder si secretarul de stat in MJ Marieta Safta au discutat la sediul Parlamentului European din Strasbourg cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei si a stadiului actual al acestora, anunta MJ.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, astazi, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat, marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, ca anul 2025 este o data orientativa pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana, adaugand ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare,…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene, Cheong Wa Dae, a salutat, luni, decizia Coreei de Nord de a trimite o delegatie condusa de presedintele prezidiului Adunarii Supreme la Jocurile Olimpice de la PyeonChang, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei.

- Schiori si patinatori nord-coreeni sunt asteptati joi în Coreea de Sud, pentru a concura la PyeongChang, prima piatra a "Jocurilor Olimpice ale pacii", dorite de catre Seul, dupa luni de puternice tensiuni alimentate de ambitiile nucleare ale Phenianului.

- "Lucrez in domeniul politicilor de tineret de peste un deceniu și acesta este unul dintre motivele pentru care am fost și sunt un mare susținator al Garanției pentru tineret și al Inițiativei privind ocuparea forței de munca in randul tinerilor, doua acțiuni europene extrem de eficiente, de mare…

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- O delegație din județul Alba, alcatuita din primari și aleși locali ai Partidului Social Democrat, a vizitat in aceasta saptamana sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia primei sesiuni plenare a anului 2018. PSD Alba a transmis un comunicat de presa pentru a explica ce au facut aceștia…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si...

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- O alerta a fost trimisa, sambata, din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Amenintarea a fost dezmintita rapid, dar asta nu inseamna ca panica in randul oamenilor nu s-a instalat. Ba din contra, agitatia a…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Coreea de Nord va trimite o delegație la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, care vor avea loc in luna februarie. Anunțul a fost facut de oficiali sud-coreeni, dupa ce cele doua state au purtat discuții la nivel inalt, dupa o pauza de mai bine de doi ani, relateaza BBC News. Mai mulți reprezentanți…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a respins perspectiva unor negocieri intre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca fiind o simpla „cirpeala" si a avertizat ca Washingtonul nu va accepta niciodata o Coree de Nord dotata cu arma nucleara, informeaza AFP. Comentind oferta Seulului privind intrevederi…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Anul 2017 este pentru municipiul Sibiu marcat de anuntul venit de la Bruxelles privind gazduirea in martie 2019 a unui important Summit UE, la o zi dupa Brexit, in care se va discuta despre viitorului blocului comunitar. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus in…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca „document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP.Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Una dintre optiunile pe care le au in vedere SUA ar fi distrugerea unui sit de lansare a unei rachete nucleare inainte ca Phenianul sa il foloseasca pentru un nou test nuclear. Intr-un alt scenariu, SUA ar putea distruge depozitele de arme nucleare al Coreii de Nord. Administratia Trump mizeaza…

- ”Uniunea Europeana trebuie sa se bazeze pe incredere, nu pe jocuri politice partizane, iar țarile care se opun intrarii Romaniei in spațiul Schengen, refuzandu-ne astfel un drept deja caștigat, trebuie sa inceteze aceste jocuri și sa voteze in Consiliul European aderarea noastra la acest spațiul…