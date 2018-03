Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pas spre normalizarea relatiilor dintre cele doua Corei. O delegatie de 190 de cantareti si dansatori merge la Phenian pentru un turneu de 4 zile. Ei vor sustine doua concerte in capitala tarii vecine.

- Seul si Phenian au cazut de acord, ieri, asupra datei de 27 aprilie, cand presedintii celor doua Corei, Kim Jong-un si Moon Jae-in, se vor intalni, dupa debutul lui Kim pe scena internationala cu o vizita surpriza in China. Acest summit va preceda o alta intalnire importanta, intre Kim Jong-un si presedintele…

- Coreea de Sud si cea de Nord au convenit sa organizeze un summit intercoreean la 27 aprilie intr-o incercare de a-si imbunatati relatiile bilaterale si de a reduce tensiunile militare, anunta joi Yonhap si AFP, conform agerpres.ro. Astfel, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul de…

- Inalti oficiali din cele doua Corei s-au intalnit joi in satul de frontiera Panmunjom pentru a discuta detaliile viitoarelor discutii intercoreene, a anuntat mass-media din Coreea de Sud, informeaza dpa. Oficialii au discutat despre data si ordinea de zi a summitului dintre liderul nord-coreean…

- Ar putea fi evenimentul muzical al anului, date fiind contextul geopolitic și complicatele relații istorice dintre cele doua Corei. La Seul se poarta un lobby puternic pentru ca superstarul Psy sa concerteze la Phenian.

- Seul s-a angajat sa trimita un numar de 160 de artisti pop sud-coreeni intr-un turneu de 4 zile in Phenian, capitala nord-coreeana, scrie CNN. Artistii vor fi in Phenian incepand cu data de 31 Martie pana pe 3 Aprilie. Fiecare interpretare va consta in doua spectacole in teatrul East Pyongang Grand…

- Seulul si Washingtonul au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice (JO), vor fi reluate in aprilie, insa vor fi scurtate cu o luna, in contextul ”dezghetului” diplomatic intre Phenian si Seul, relateaza AFP conform News.ro . Aceste manevre la scara…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa…

- Uniunea Europeana a salutat marti "initiativele incurajatoare" din Peninsula Coreea, cum sunt organizarea unui summit intre liderii celor doua Corei la sfarsitul lunii aprilie si posibilitatea evocata de Phenian de a aborda chestiunea denuclearizarii sale, informeaza AFP. Ministrul sud-coreean de…

- Zi istorica la Phenian; liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu o delegație din Coreea de Sud. Este primul dialog fața in fața, pe care il are Kim Jong Un cu oficiali sud-coreeni.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a discutat marti cu delegatia sud-coreeana la Phenian si le-a transmis oficialilor de la Seul ca vrea sa dezvolte relatiile intercoreene, relateaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Reprezentantii Seulului i-au remis presedintelui nord-coreean o scrisoare din partea omologului sud-coreean iar Kim Jong-Un "ascultand despre intentia presedintelui Moon Jae-In de a organiza un summit (...), a schimbat puncte de vedere (cu trimisii Seulului) si a ajuns la un acord satisfacator",…

- Coreea de Sud va trimite luni o delegatie la Phenian, condusa de directorul de securitate nationala al tarii, pentru discutii cu oficialii nord-coreeni in legatura cu modalitatile de detensionare a crizei din peninsula si pentru a pregati posibila reluarea a dialogului intre Coreea de Nord si SUA.

- O delegatie cu oficiali sud-coreeni de rang inalt va merge luni in Coreea de Nord pentru a discuta despre imbunatatirea relatiilor in peninsula si despre un posibil dialog intre Phenian si Washington, conform informatiilor provenite de la administratia prezidentiala de la Seul.

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale, care este condusa de generalul Kim Yong Chol, au trecut Zona Demilitarizata (DMZ), care divizeaza peninsula, pe la postul de frontiera Dorasan, la nord de Seul, a indicat un purtator de cuvant al ministerului sud-coreean al Unificarii. Delegatia va asista…

- O delegatie nord-coreeana la nivel inalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale,…

- Doi japonezi, cunoscuti din cauza simpatiei lor fata de extrema dreapta, au fost arestati vineri, dupa ce au deschis focul asupra unei cladiri care face de facto oficiul de Ambasada a Coreei de Nord la Tokyo, a anuntat politia local, relateaza AFP. Nimeni nu a fost ranit in atac, care a avut loc in…

- Delegatia va fi compusa din opt membri care vor ramane in Coreea de Sud timp de trei zile si va fi condusa de Kim Yong-chol, vicepresedinte al Partidului Muncitorilor din Coreea, a anuntat Ministerul Unificarii de la Seul. Vizita lor va coincide cu cea pe care o va intreprinde in Coreea…

- Coreea de Nord a indicat joi ca va trimite o delegatie de nivel inalt la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, care are loc duminica, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap citand oficiali de la Seul, informeaza agerpres.ro. Delegatia va fi compusa din opt…

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Primirea delegatiei nord-coreene in Satul Olimpic s-a facut intr-o atmosfera festiva, joi dimineata, cu reprezentanti ai celor doua Corei amuzandu-se, cu o zi inaintea ceremoniei oficiale de deschidere a Olimpiadei de iarna 2018.„Aceste Jocuri ale pacii”, asa cum au fost denumite de Coreea de Sud, au…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Kim Jong-un și soția sa Ri Sol-ju s-au plimbat noaptea cu un troleibuz nou in Phenian. Cei doi au inaugurat astfel vehiculul care urmeaza sa circule pe strazile din capitala Coreei de Nord, scrie agenția coreeana de știri, KCNA. Din imaginile facute publice, Kim jong-un, care a implinit luna trecuta…

- O delegatie a Ministerului de Externe din Coreea de Nord se deplaseaza, vineri, spre Rusia pentru discutii in privinta cooperarii bilaterale, a anuntat ambasada Rusiei de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Nord-coreenii au sosit in Coreea de Sud pentru JO 2018 de iarna. Sportivii care vor reprezenta Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) au sosit joi in Coreea de Sud, informeaza agentia Yonhap. Delegatia nord-coreeana, compusa din 32 de persoane, intre…

- Sportivii care vor reprezenta Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) au sosit joi in Coreea de Sud, informeaza agentia Yonhap. Delegatia nord-coreeana, compusa din 32 de persoane, intre care 10 sportivi, si condusa de ministrul adjunct…

- Schiori si patinatori nord-coreeni sunt asteptati joi in Coreea de Sud, pentru a concura la PyeongChang, prima piatra a "Jocurilor Olimpice ale pacii", dorite de catre Seul, dupa luni de puternice tensiuni alimentate de ambitiile nucleare ale Phenianului, informeaza AFP. Cu opt zile inaintea…

- Delegatia americana la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud, 9-25 februarie) va fi alcatuita din 242 de sportivi, cea mai mare trimisa vreodata la Jocurile de iarna de Statele Unite, a anuntat vineri Comitetul olimpic american. Sperantele la titluri merg in principal…

- Campioana olimpica la slalom super-urias Anna Veith-Fenninger va conduce o delegatie de 105 sportivi la JO de iarna de la PyeongChang ce debuteaza pe 9 februarie, a anuntat luni Comitetul olimpic austriac (AOC). Acest contingent este al doilea cel mai important trimis de mica republica…

- Moon Jae-In, președintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discuțiile inter-coreene vor duce la un dialog între Washington și Phenian în privința programului nuclear nord-coreean.

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Cele doua Corei au cazut de acord, în cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) si de asemenea sa participe…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap."SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Comitetul International Olimpic a anuntat luni ca va fi ''cat se poate de flexibil'' in privinta sportivilor nord-coreeni dornici sa participe la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna organizate in Coreea de Sud, la PyeongChang, inclusiv in ceea ce priveste modalitatile de inscriere. ''Vom fi cat…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP. "La momentul…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.