- SUA si Turcia au decis sa infiinteze un ''centru de operatiuni comune'', pe fondul tensiunilor in crestere intre fortele turce si cele kurde in nordul Siriei, a anuntat miercuri Ankara, transmite AFP. Cele doua parti au cazut de acord sa ''ia in cel mai scurt timp primele masuri…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- Responsabili turci si americani au inceput marti discutii privind planificarea unei "zone de securitate" in nordul Siriei pentru crearea unui tampon intre frontiera turca si combatantii kurzi, a anuntat Ankara, potrivit AGERPRES."Responsabili militari din cele doua tari au inceput, astazi,…

- Responsabili turci si americani au inceput marti discutii privind planificarea unei "zone de securitate" in nordul Siriei pentru crearea unui tampon intre frontiera turca si combatantii kurzi, a anuntat Ankara, potrivit France Presse. "Responsabili militari din cele doua tari au inceput, astazi, la…

- Lovitura grea pentru SUA: Turcia, tara membra NATO, va produce rachete in comun cu Rusia. Vorbind la o actiune de marcare a trei ani de la puciul esuat impotriva sa, Erdogan a precizat ca livrarile de rachete S-400 contractate pentru armata turca se vor derula pana in luna aprilie 2020. ''Obiectivul…

- Prima livrare a sistemului rus de aparare antiaeriana de tip S-400 a sosit vineri la Ankara, anunta Ministerul turc al Apararii, ceea ce poate conduce la impunerea unor noi sanctiuni americane si la deteriorarea si mai mult a relatiilor turco-americane, relateaza CNN si The Associated Press.

- 'Unul din soldatii nostri a cazut ca martir si cinci au fost raniti intr-o confruntare' cu Unitatile de Protectie a Poporului kurd (YPG), a comunicat Ministerul turc al Apararii.Potrivit OSDO, combatantii kurzi au tras tiruri de rachete impotriva pozitiei militarilor turci in nordul provinciei…