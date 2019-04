O delegatie a sindicalistilor din sectorul feroviar, care protesteaza in fata Ministerului Transporturilor, a fost primita joi in minister. Aproximativ 1000 de sindicalisti din toata tara din sectorul feroviar protesteaza in fata institutiei cerand conditii decente de munca, investitii si reorganizarea caii ferate si promovarea Statutului feroviarului, avertizand, de asemenea, ca in vara s-ar putea ajunge chiar pana la greva generala. "Cerintele noastre sunt mari, suntem constienti ca nu se poate. Poate ca noi am dori o majorare de 40% - 50%, dar este posibil daca obtinem si un 15 - 20% sa semnam…