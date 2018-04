Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete vor vizita Republica Moldova pentru a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere cu UE și a monitoriza eficiența utilizarii sprijinului financiar din partea UE.

- Coraportorii Comisiei de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, Egidijus Vareikis și Maryvonne Blondin, se vor afla in Republica Moldova in perioada 2-5 aprilie curent. Oficialii europeni vor evalua gradul de onorare a obligațiilor și angajamentelor asumate de Republica Moldova…

- Parlamentul a indeplinit condițiile pentru asistența macrofinanciara stipulate in Memorandumul de ințelegere intre UE și Republica Moldova.Anunțul a fost facut la ședința Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeana, prezidata de președintele Parlamentului Andrian Candu.

- Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Molodva-Uniunea Europeana în perioada 2017-2019, va fi actualizat ca urmare a implementarii reformei administratiei publice centrale și a aprobarii, la 4 august 2018, a noii Agende de Asociere cu UE.…

- O delegație de 14 membri ai Comisiilor pentru Afaceri Externe și Buget și ai Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova (PAC) va veni in Republica Moldova in perioada 3-6 aprilie, 2018, pentru a evalua nivelul de implementare a Acordului de asociere UE - Republica Moldova

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau l-a convocat marti pe ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta ca trei diplomati din cadrul misiunii sunt declarati persona non grata si sunt obligati sa paraseasca teritoriul…

- Europarlamentarul roman, Doru-Claudian Frunzulica, a fost desemnat Europarlamentarul Anului in cadrul unui eveniment la Bruxelles organizat de publicația The Parliament Magazine.”In seara zilei de 21 martie a.c., in frumoasa sala Concert Noble, din Bruxelles, prestigioasa revista “The Parliament…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le va solicita liderilor UE-27, ce se vor reuni vineri la Bruxelles, sa dea unda verde 'de principiu' acordului convenit asupra perioadei de tranzitie post-Brexit, dupa ce rezervele formulate de Spania cu privire la Gibraltar au amanat confirmarea recomandarii,…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Sentinta a fost pronuntata de Judecatoria Chisinau, sediul Rascani. Ancheta care l-a vizat pe Iurie Bolboceanu a fost efectuata de catre procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in comun cu colaboratorii Serviciului de Informatii si Securitate…

- Presedintele Delegatiei Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, Andi Cristea, menționeaza ca președintele, Igor Dodon, are numeroase limitari constituționale și in consecința nu are la dispoziție prea multe instrumente pentru a le da oamenilor ceea ce a promis in campanie.

- Anul trecut exporturile de bunuri și servicii s-au majorat cu 545 de milioane de dolari sau cu 18% mai mult, fața de anul 2016, arata datele prezentate de Echipa Economica Germana în Moldova. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o…

- Consiliul pentru Afaceri Externe al UE si-a exprimat ingrijorarea fata de modificarea legislatiei electorale in Republica Moldova si a somat autoritatile de la Chisinau sa asigure libertatea presei si sa realizeze reforme profunde in domeniul judiciar, intr-o reuniune desfasurata luni la Bruxelles,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a prezidat, la 26 februarie 2018, reuniunea Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova (GAERM). La reuniune, organizata la Bruxelles, in marja Consiliului Afaceri Externe, a participat, in calitate de invitat principal, Tudor Ulianovschi,…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, intr o conferinta de presa comuna cu prim ministrul Viorica Dancila, conform Agerpres.ro. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea vota un document de susținere a țarii. Congresmanii David Price și Pete Olson, au inregistrat astazi o rezoluție, care presupune intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integritații teritoriale a țarii noastre.

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut, marți, o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. Acesta a transmis ca Romania sprijina relațiile cu țarile din Parteneriatul Estic și parcursul european al Republicii…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- Republica Moldova a inregistrat progrese in implementarea prevederilor Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana ce vizeaza crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzator (DCFTA). Acest fapt a fost menționat de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii in cadrul Reuniunii…

- Funcționarii de rang inalt de la Bruxelles inca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care il primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile comisarului european…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi a plecat la Bruxelles intr-o vizita de lucru. Seful diplomatiei de la Chisinau va avea o intrevedere cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri pentru extinderea Uniunii Europene.

- O delegatie a „Partidului Nostru" se afla in aceste zile la Strasbourg, Astazi delegația a avut o intrevedere cu vicepresedintele Parlamentului European, Dimitrios Papadimoulis. Potrivit unui comunicat de presa emis de PN, la finele intalnirii, deputatul a asigurat membrii delegatiei ca va aduce la…

- Prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, au prezidat astazi prima ședința comuna a Guvernului și a Parlamentului din acest an. În cadrul acesteia, a fost analizata îndeplinirea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare și progresele în…

- O delegatie din Republica Moldova, a Consiliului raionului Anenii Noi, a efectuat recent o vizita in judetul Galati, unde s-au purtat discutii despre un viitor parteneriat intre cele doua structuri administrative.Delegatia de la Anenii Noi a primit asigurari, in cadrul discutiilor cu presedintele consiliului…

- In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie sa ia ''atitudine cu privire la actiunile indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Republicii Moldova''.Reactia sefului statului survine in urma unor declaratii simbolice de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau, citeaza AGERPRES. Citeste si: Critici DURE dinspre Bruxelles, dupa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- [citeste si] El a spus ca Georgia a realizat o serie de progrese remarcabile in ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere, reprezentand, in acest moment, exemplul de urmat pentru Republica Moldova. "M-am intalnit cu Tamar Khulordava, președinta Comisiei pentru integrare europeana…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Ultimele evoluții inregistrate de Republica Moldova in implementarea Acordului de Asociere la capitolul siguranța alimentara și sanatate publica au fost discutate la Bruxelles, in cadrul unei intrevederi dintre viceprim-ministrul Iurie Leanca și Comisarul European pentru

- Perspectivele de intensificare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana in baza implementarii Acordului de Liber Schimb Cuprinzator și Aprofundat (DCFTA) au fost discutate la Bruxelles, in cadrul intrevederii viceprim-ministrului Iurie Leanca cu Cecilia

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, susține o conferința de presa. Dansul a spus ca subiectul principal va fi regimul liberalizat de vize, amintind despre mai multe evenimente politice. „Anul 2015-2016, Republica Moldova s-a aflat in cea mai mare criza, astfel, europenii au facut Republicii…

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- Potrivit site-ului integritywatch.eu , care monitorizeaza activitatea oficialilor de la Bruxelles, Viorica Dancila caștiga de la Parlamentul European intre 8.020 E și 19,586 E pe luna, in funcție de diurne/deplasari. In privința venitului, acesta consta in salariu și o categorie de venit declarata…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens anterior a fost semnata de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Totodata, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Pe parcursul anului 2018 va fi promovata la nivel de Guvern și Parlament noua lege cu privire la Serviciul Vamal. Principalele prevederi țin de ocuparea funcției vacante de director general, care se propune sa fie numit de catre ministrul finanțelor pe un termen de cinci ani, în baza de concurs.…

- Faptul ca Bulgaria alege sa se concentreze pe Balcanii de Vest semnaleaza ca cel puțin șase luni Parteneriatul Estic nu va fi în centrul atenției UE, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Politologul considera ca, în mod practic,…