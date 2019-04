Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Comisie Venentia vine in Romania saptamana viitoare pentru a discuta cu reprezentantii autoritatilor romane din domeniul Justitiei despre modificarea legilor Justitiei si intentia PSD-ALDE de modificare a codurilor penale, transmite Mediafax.

- Presedintele USR a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila o scrisoare, in care ii solicita sa renunte la adoptarea acestor ordonante, iar, in paralel, a transmis si partenerilor europeni un document similar. "Avem din nou agresiunea cu ordonantele. Aceasta amenintare care a tinut…

- Presedintele Iohannis a criticat PSD ca a trimis la promulgare legea bugetului fara nicio modificare, dupa cererea de reexaminare. Seful statului acuza guvernul ca lipsa de responsabilitate, intr-o declaratie la Cotroceni. "PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii. Legea bugetului…

- "A patra decizie pe care am luat-o este legata de adoptarea scrisorii finale care va fi trimisa in cursul zilei de astazi catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, in care solicitam APCE sesizarea Comisiei de la Venetia privitoare la OUG 90, OUG 92 si OUG 7, ultima OUG care a fost adoptata…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, la Digi24 ca nu va fi nicio problema cu plata pensiilor, dupa ce președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR pe legea bugetului, dar ca majorarea alocațiilor pentru copii nu poate fi facuta pana cand legea bugetului nu intra in vigoare. "E o abordare pur electorala.…

- Lazar inca il vede pe Toader un fel de „Fat Frumos” al Justiției *Controversata OUG 7/2019 de modificare a legilor Justiției au aruncat Romania in aer *Chiar și așa, Tudorel Toader este inca bine vazut de liderii ALDE din Alba Dupa ce in urma cu ceva timp liderul ALDE Alba, Ioan Lazar declara ca actualul…

- Seful statului a anuntat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca va ataca la Curtea Constitutionala proiectul bugetului de stat pe 2019, pe care l-a numit "bugetul rusinii nationale". Iohannis a atacat dur guvernarea PSD-ALDE si i-a acuzat pe social-democrati ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru Liviu…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie isi exprima "ingrijorarea extrema" cu privire la modificarile aduse ”legilor justitiei”, printr-o ordonanta de urgenta adoptata "fara asigurarea transparentei…