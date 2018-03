Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Guvernul a aprobat o Ordonanta de Urgenta care stabileste temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare si modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar acestea trebuie sa se incheie pana la debutul Concursului Enescu 2018.…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi “pentru”, 83 de voturi “impotriva” si 14 abtineri, transmite…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi „pentru” voturi si unul „impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei, transmite News.ro . “Pentru…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 1 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- O propunere legislativa inregistrata, recent, la Senat modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Totodata, acesta prevede modificarea numarului de puncte peste care șoferii pot ramane fara permis. Propunerea se refera la șoferii care intr-un an…

- Anuntul a fost facut miercuri de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Si premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- "(...) O hotarare de simplificare privind sprijinul acordat pentru sectorul zootehnic. Se aloca o suma pentru plata ajutorului de stat pentru anul in curs de 56 de milioane de lei, din care 27 de milioane de lei pentru taurine, bubaline, porcine si ecvine si 29 de milioane de lei pentru ovine si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- ”Nu se amana. Ramane cum s-a anuntat la nivelul Guvernului. Avem acea ordonanta care a amanat termenul pana la 15 aprilie, timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, astfel incat inclusiv cu actul normativ care sa schimbe din punct de vedere legal acest lucru, act normativ…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2017 modifica si completeaza Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, anunta AJOFM Maramures intr-un comunicat de presa. Astfel somerii inregistrati la AJOFM Maramures, de cel putin 30 de zile, care…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Guvernul amana obligația depunerii declarației 600. Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- Reprezentatii Sindicatului IT Timisoara, la care au aderat multi dintre cei care lucreaza in cadrul societatii Atos Romania, au anuntat ca in perioada urmatoare se vor purta ultimele negocieri inainte de demararea conflictului de munca. „Angajații companiei Atos Romania au decis sa declanșeze…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- ”Prima casa”, pe ordinea de zi la Guvern. Bancile, incurajate sa vina cu produse proprii Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, potrivit unor surse guvernamentale, aprobarea programului ”Prima casa” pentru anul 2018, care va avea un buget de doua miliarde de lei, cu 25% mai mic decat…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Aparatul de lucru al Guvernului se marește. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptata in ultima ședința a Executivului, și publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, vicepremierii Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, de la PSD, și Grațiela Gavrilescu, de la ALDE, vor avea proprii secretari de stat…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Dispozitiile legale care limiteaza, in cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale, considera Avocatul Poporului, care a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate in acest…

- Ministerul Finantelor Publice pune in dezbatere publica astazi, 18 decembrie, procedura de avizare tehnica a noilor modele de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic, conform celui mai recent comunicat emis de institutie. Proiectul de ordin reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Guvernul modifica condițiile privind concediul medical pentru parinții care iși insoțesc copiii blonavi in fara țarii. Potrivit Ordonanței de Urgența pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,…

- „Având în vedere strategia programului Prima casa, se propune ca pentru anul 2018, sa fie aprobata alocarea unui plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii...

- Modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale sunt aduse de Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017. Claudia Sofianu, responsabil pe fiscalitate al EY Romania, explica, intr-o analiza publicata luni, de ce unele companii vor reincepe sa fie tentate a plati…