Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- In „Comunitatea Trușeni" de pe facebook se discuta intens subiectul UNIRII. Consiliul comunei Trușeni (municipiul Chișinau) consulta parerile localnicilor in legatura cu semnarea delcarației de UNIRE fața de Romania.

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- [caption id="attachment_39972" align="alignleft" width="405"] Imagine - simbol[/caption] Consiliul local al satului Sadova, Calarași, satul de baștina a presedintelui RM, Igor Dodon, este primul care a semnat o declaratie pentru mentinerea statalitatii Republicii Moldova. Asta dupa ce 12 localitati…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info.

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, marti, ca este revoltat de gestul localitatilor care au semnat declaratia simbolica privind unirea cu Romania, adaugand ca ”s-a ingrosat gluma cu unionismul”, relateaza Unimedia.info.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a efectuat luni, 5 februarie, o vizita oficiala in Republica Moldova, la Chisinau, iar dupa intalnirea cu omologul sau, Eugen Sturza, a declarat ca Romania va pune umarul la instruirea Fortelor Armate din Republica Moldova si a propus infiintarea unui batalion…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu, a declarat, ieri seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Ministrul Apararii din Romania, Mihai Fifor se afla in vizita oficiala la Chișinau. Fifor urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau, ministrul Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele Dodon, probabil ca este extrem de deranjat deoarece, la aceasta ora, sunt deja 10 localitati care militeaza pentru Unirea cu Romania. Ultima care si-a exprimat dorinta de a semna declaratia de Unire cu Patria-Mama, este Saseni, raionul Calarași.

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Dupa ce Primaria comunei Parcova din raionul Edinet a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie simbolica de Unire cu Romania, alte patru localitati din Republica Moldova s-au alaturat acestei actiuni.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali, scrie adevarul.ro.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie simbolica de unire cu România, semnatarii acesteia exprimându-si bucuria de a sarbatori împreuna cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Ion Ceban, a declarat ca jurnalistii postului de televiziune international RTVi aveau documentele necesare ce confirmau ca acestia vin la Chisinau pentru a lua un interviu de la Igor Dodon. Asta in timp ce Politia de Frontiera sustine ca i-a intors din drum pe motiv…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera ca numarul celora care isi doresc Unirea cu Romania a crescut putin in ultima perioada, pentru ca unii cetateni isi pierd increderea in clasa politica de la Chisinau.

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- Sondajul recent dat publicitatii de catre Institutul de Politici Publice de la Chisinau pare ca a fost un dus rece pentru unionisti. Daca nu pentru cei de peste Prut (care, probabil, stiu de mult cum sta treaba), cu siguranta pentru „unionistii” de dincoace, scrie conferentiarul universitar Razvan Voncu.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea „Ora Basarabiei" de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca gata sa-si asume acest proces.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea „Ora Basarabiei” de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca gata sa-si asume acest proces.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea „Ora Basarabiei” de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala Unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca pregatita sa-si asume acest proces.

- In urma cu doua zile, presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca exista solicutari ca Traian Basescu sa fie declarat persona non grata, pe motiv ca prin actiunile sale atenteaza la suveranitatea nationala a Republicii Moldova Traian Basescu scrie, pe Facebook, ca impreuna cu Anatol Salaru si Constantin…

- Ilie Ilascu este un politician roman nascut in Republica Moldova, faimos pentru ca a fost condamnat la moarte de catre guvernul separatist transnistrean pentru presupusa implicare in doua crime si pentru actiuni teroriste sponsorizate de statul moldovean, asa cum au fost descrise de catre oficialii…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI) privind interconectarea electrica Republica Moldova - România. BEI urmeaza sa acorde țarii noastre un împrumut…

- Sergiu Chirca, managing partner in cadrul Fribourg Capital (actionarul majoritar in Elefant Online S.A.), este noul director general al elefant.ro, inlocuindu-l, astfel, pe Dan Vidrascu care a ocupat aceasta pozitie in ultimii patru ani. „In prezent, elefant.ro este al doilea magazin online…

- Conflictul transnistrean este departe de a fi soluționat. Este nevoie ca cetațenii Republicii Moldova sa aiba o atitudine mai critica fata de acțiunile guvernanților si fața de scenariile lor privind soluțiile posibile. Declarația a fost facut de catre Oazu Nantoi, unul dintre autorii carții „România…

- Vesti imense pentru romani din Parlamentul European. Visul unirii Romaniei cu Basarabia ar putea deveni realitate mai devreme decat ne-am fi asteptat. Europarlamentarul din grupul PPE, Traian Ungureanu, ofera o solutie care a mai avut succes o data in Europa.Citește și: Semnal de alarma! Apa…

- Redactia de la Chisinau a ziarului rusesc „Komsomoliskaya pravda” scrie ca norul radioactiv, depistat deasupra Europei in septembrie-octombrie, ar veni din Romania si nu din Rusia, asa precum a mentionat recent presa romana. Potrivit publicatiei, concentratia de izotopi din aerul atmosferic al Romaniei…

- CURAJ … Construirea unui nou pod peste Prut, pe la Bumbata, intre Romania si Republica Moldova, prinde iar contur. Consiliul raional Leova a initiat un proiect de constructie a podului transfrontalier, Leova-Bumbata, iar propunerea a fost sustinuta si la Adunarea generala a Asociatiei “Euroregiunea…