- Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de “Wedding and funeral orchestra”, pentru un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru! Evenimentul va avea loc pe 29 septembrie la Arenele Romane din Bucuresti. In deschiderea concertului vor urca pe scena…

- 30-40% din cheltuiala furnizorilor mici și mijlocii de internet este cu tarifele abuzive de acces in rețeaua subterana de fibra optica Netcity, acesta fiind și principalul motiv pentru care foarte mulți operatori au disparut din piața, au precizat miercuri oficialii a doua asociații de furnizori de…

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Și, așa cum ne-au obișnuit in noua legislatura, ne așteptam la noi conflicte intre Putere și Opoziție, la jigniri și la proteste inedite, in plen sau la comisii. Temele politice sunt pe masura pasiunii politicienilor: familia tradiționala, pensii pentru romani, cum…

- ANCOM lanseaza in consultare publica un proiect de decizie care stabilește condițiile tehnice și economice in care se realizeaza accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizica realizata de catre RCS&RDS in municipiul Oradea. „ANCOM stabilește pentru prima…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat saptamana trecuta indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru etapa a II-a de investiții in rețeaua subterana de fibra optica NetCity. Extinderea rețelei a fost mult intarziata dupa ce arbitrul telecom (ANCOM) a emis un…

- ANCOM anunța lansarea unui proiect in consultare publica, prin care se stabilește tariful maxim pe care autoritațile il pot percepe operatorilor de comunicații pentru instalarea de stalpi, piloni, turnuri sau rețele subterane și aeriene de comunicații pe proprietatea publica, arata un comunicat.„Tarifele…

