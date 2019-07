Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii vamali ai SUA le-au spus migrantilor retinuti ca pot bea apa din toalete, au acuzat democrații din Congresul american dupa ce au vizitat centre de detentie din Texas, la granita cu Mexicul. Mai mulți membri ai Congresului ―for care supervizeaza agentia care se ocupa cu protejarea granitelor…

- Un judecator federal american a blocat temporar vineri decizia presedintelui Donald Trump de a folosi fondurile Departamentului Apararii pentru a finanta zidul pe care doreste sa-l construiasca la frontiera cu Mexicul, informeaza sambata France Presse potrivit Agerpres. Decizia a fost luata…

- Armata SUA va instala corturi in apropiere de frontiera cu Mexicul pentru a gazdui temporar migranti adulti, a caror supraveghere va fi asigurata de Departamentul Securitatii Interne (DHS), a anuntat miercuri Pentagonul, relateaza AFP potrivit Agerpres. Secretarul interimar al Apararii, Patrick…

- Pentru a evita propagarea maladiei, autoritatile din valea Rio Grande ''au suspendat temporar operatiunile de admisie'' in acest centru, situat in orasul McAllen, la frontiera cu Mexicul, a indicat politia de frontiera.''Personalul medical este in actiune in acest moment pentru a le acorda…

- Pentagonul a anuntat miercuri ca a acordat un contract de 646 de milioane de dolari unei firme de constructii pentru a proiecta si construi un zid la frontiera, in Arizona, relateaza Reuters. Potrivit unui comunicat, Pentagonul a declarat ca lucrarea efectuata de catre o firma de constructii din…

- Armata Statelor Unite va trimite 320 de noi militari la frontiera cu Mexic, in roluri care vor presupune contact direct cu migranții, precum transportarea și monitorizarea acestora, au transmis oficialii Pentagonului, citați de Reuters. Conform unui comunicat emis de Pentagon, noua mobilizare…