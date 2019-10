O cunoscută televiziune din România se închide. CNA i-a retras LICENŢA Televiziunea functioneaza pe o societate aflata in insolvența, care nu a putut face dovada plații amenzilor mai vechi de șase luni, scrie Pagina de Media. Este vorba de patru sancțiuni primite in perioada 2015 - 2018, care se ridica la 135.000 de lei. SOC pe PIATA MEDIA. O televiziune din Romania aflata in lista must carry SE INCHIDE dupa o emisie de 20 ANI Retragerea licenței pentru Estrada TV s-a facut in baza articolului Art. 57, alineat 1, litera d, potrivit caruia "licenta audiovizuala analogica se retrage de Consiliu in urmatoarele situatii: d) titularul nu depune la Consiliu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul federal din Karlsruhe, responsabil in ce priveste cazurile de terorism, a anuntat ieri deschiderea procesului impotriva neo-nazistilor din Chemnitz. Este vorba despre opt barbati cu varste cuprinse intre 21 si 32 de ani care trebuie sa raspunda in fata tribunalului din Dresda la acuzatia de…

- Seful filialei Chisinau a postului de Radio "Sputnik", finantat de Moscova, a fost retinut de ofiterii anticoruptie. Este vorba despre cunoscutul jurnalist de limbra rusa Vladimir Novosadiuk.Potrivit CNA, retinerea a avut loc in dosarul privind frauda bancara.

- Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar nu poate fi dispusa de catre polițiștii locali, așa cum prevede o hotarare a Consiliului General al Municipiului București, ci numai de politistii rutieri, considera Avocatul Poporului, potrivit unui comunicat de presa, transmite G4Media. Instituția condusa…

- Gabriel Tufeanu, membru CNA, a anuntat joi ca va cere sanctiune maxima pentru televiziunile care au reflectat incorect cazul Caracal, mai ales pentru cele care au prezentat vocea Alexandrei Macesanu sau imagini cu familiile victimelor. "Nu ma refer la un canal anume, ci ma refer la toata…

- Pianistul german Davide Martello a anuntat pe Facebook ca si-a anulat urmatoarele concerte din Germania pentru ca in data de 10 august, la Bucuresti va avea loc o mare manifestatie impotriva coruptiei din Romania de la care nu vrea sa lipseasca potrivit news.ro"Imi pare rau ca sunt nevoit…

- Igor Dodon a adresat un mesaj de condoleante presedintelui SUA, Donald Trump, dar si poporului american luni, 5 august, in contextul masacrelor care au avut loc zilele trecute in Texas si Ohio. Seful statului a scris ca a aflat despre atacurile armate cu „cu adinca tristete”.

- Comisarul Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba, o acuza pe Viorica Dancila ca e vinovata de degringolada din sistemul de poliție."De-a dreptul penibil modul in care doamna Viorica declara ca "lupta impotriva corupției" este cea care ar fi afectat negativ "lupta impotriva criminalitații".…

- Intr-un comunicat transmis miercuri, politia a precizat ca a vizat gruparea Libri, despre care se crede ca are sub control cateva cartiere din orasul Reggio Calabria. Douasprezece persoane au fost plasat in arest preventiv si alte cinci in arest la domiciliu, a mai transmis politia, adaugand ca printre…