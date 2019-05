Ellen DeGeneres a vorbit public despre experiența traumatizanta pe care a trait-o pe cand era o adolescenta. Prezentatoarea de televiziune a dezvaluit in timpul show-ului My Next Guest Needs No Introduction, moderata de David Letterman, ca a fost abuzata sexual de tatal ei vitreg. Vedeta iși amintește ca mama sa, Betty DeGeneres, s-a casatorit cu... Read More Post-ul O cunoscuta prezentatoare de televiziune, violata de tatal vitreg. Detalii șocante! apare prima data in TaBu .