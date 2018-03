Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Berbece, una dintre surprizele selecționerului Ambros Martin de la Mondialul de anul trecut, trece prin momente de coșmar. Conform acesteia, doctorul echipei naționale i-ar fi administrat o pastila de pe urma careia a capatat numeroase reacții adverse. "Am fost intoxicata in decembrie in…

- In turul al treilea, Simona Halep se va duela cel mai probabil cu Agnieszka Radwanska, iar in optimi o asteapta Madison Keys sau Anastasija Sevastova. Pe partea de tablou a Simonei Halep se mai afla Angelique Kerber si Garbine Muguruza, in timp ce pe partea cealalta a tabloului sunt Caroline Wozniacki…

- Adolescenta de 16 ani, batuta de doua fete, liceene și ele. Scandalul a fost filmat. Clipul a fost postat pe Facebook de adolescent care a fost martor la bataie. Acum, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a deschis o ancheta. Pe o pagina de Facebook a aparut vineri un filmulet in care se vede…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea a deschis o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini în care se vede cum o adolescenta în vârsta de 16 ani este agresata de alte doua fete. Pe o pagina de Facebook a aparut azi, un filmuleț în care se vede cum o fata o cearta…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- Doliu in sportul romanesc. Alexandra Roua, care a activat la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare, a murit la doar 32 de ani, scrie telekomsport.ro. Aceasta era fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua. „Piti”, asa cum o cunosteau amicii, a crescut…

- Cea mai buna jucatoare a lumii isi continua parcursul in primul turneu Premier Mandatory al sezonului, avand ca obiectiv calificarea in 'optimi'. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, duelul romano-american Simona Halep - Caroline Dolehide, in noaptea de duminica spre luni, in…

- O eleva a clasa a IX-a a fost gasita in baie, cu cateva minute inainte de pauza de la ora 9. "Fetita de 15 ani era cazuta. Nu stim ce s-a intamplat, din ce cauza a cazut. Avea pe mana niste zgarieturi, superficiale, iar pe jos erau cateva picaturi pe sange, nici n-am stiut de unde sunt",…

- Simona Halep pare sa se simta minunat in SUA, inaintea debutului la turneul din California. Romanca s-a acomodat repede inca din prima zi și s-a distrat antrenandu-se cu o minge de fotbal. Simona Halep se mentine pe locul I WTA cu 7.965 de puncte, in ierarhia WTA publicata luni. Sportiva…

- Simona Halep a purtat un echipament de serie la Doha, in primele meciuri jucate cu sigla noului sponsor, dar e foarte posibil ca Nike sa o imbrace pe constanteanca in haine speciale. Romanca a facut prima vizita de lucru la sediul sponsorului american si este posibil sa aiba in curand un echipament…

- Cu toate acestea, familia este una foarte bine intentionata. Dupa cum am vazut eu implicarea familiei, lucrurile vor fi facute bine, se intereseaza constant si familia, si fetita de copilul care este aici. In general, familia refuza sa sprijine aceste fetite, dar aici nu a fost cazul. Copilul care se…

- Romanii sunt inca o data mandri de conaționalii sai. De data aceasta, o romanca ia marele premiu de la Festivalul de Film de la Berlin. Adina Pintilie este regizoarea peliculei „Nu ma atinge-ma"/ „Touch me not".

- Olivia Faulkner, o tanara in varsta de 19 ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei din Londra. In cateva luni urma sa faca parte din distributia piesei Pippin. Destin tragic pentru Olivia Faulkner, dansatoarea care urma sa faca parte din piesa Pippin. Aceasta a fost gasita fara suflare…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, prin victoria cu 7-6 (5), 6-1 in fata spaniolei Lara Arruabarrena Vecino. Buzarnescu (29 ani, 39 WTA), a cincea favorita a turneului,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, N. 4 mondial, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa o victorie dificila impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia, locul 7 mondial, la capatul a trei seturi, 6-3, 1-6, 6-4.…

- Gabriela Firea este astazi primarul general al Capitalei, este casatorita, are un baiat și se bucura de o viața luxoasa, insa nu a fost dintotdeauna la fel de privilegiata. Gabriela Firea, in varsta de 45 de ani, a povestit ca in adolescența a suferit enorm din cauza lipsurilor materiale, dar și dupa…

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) joaca in aceasta seara in turul secund al turneului WTA Premier de la Doha. "Miki" are un meci extrem de complicat, urmand sa o infrunte pe letona Jelena Ostapenko (6 WTA), deținatoarea titlului de la Roland Garros. liveSCORE de la 20:00, Mihaela Buzarnescu - Jelena Ostapenko…

- Simona Halep a plecat spre Qatar, acolo unde va participa la turneul de la Doha, și a confirmat ca a semnat cu Nike. Constanțeanca a semnat cu Nike un contract de 4 milioane de dolari pe an, valabil timp de 4 ani. ”Este cea mai buna decizie pe care o puteam lua.…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus de frantuzoaica Harmony Tan cu 6-4, 5-7, 6-2. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a…

- Adelina Pestritu a fost ceruta in casatorie! Cunoscuta bruneta a dat vestea cea mare la TV. Dupa ce a primit inelul, Adelina Pestritu si-a tatuat initialele iubitului pe degetul pe care poarta inelul.

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a disputat luna trecuta finala probei de simplu feminin la Australian Open. Romanca a fost invinsa de Caroline Wozniacki, care a și detronat-o din poziția de lider mondial . Pentru parcursul de la primul turneu de Mare Șlem al anului, reprezentanta noastra a fost…

- Are numai 17 ani si este castigatoarea sezonului al saselea „X Factor“ de la Antena 1. Olga Verbitchi este originara din Chisinau si a mai participat si la concursul MusicForKids International Festival, unde a castigat premiul cel mare. Adolescenta „cu voce pana la cer si inapoi”, asa cum a fost prezentata…

- Sunt convins ca milioane de romani, chiar si cei de peste hotare, au asteptat sambata cu sufletul la gura finala de la Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki. Romanca era numarul 1 inaintea partidei, insa, finalul nu a fost unul favorabil pentru ea si pentru noi, cei care am urmarit-o…

- Antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, a declarat ca l-a apreciat pe Ianis Hagi din punct de vedere al calitatilor fotbalistice, dar a precizat ca a fost nemultumit de faptul ca mijlocasul in varsta de 19 ani era nerabdator sa joace pentru echipa de seniori a clubului toscan. "Este…

- Interpreta Mariana Ionescu Capitanescu, originara din comuna Danciulești, judetul Gorj, s-a dat de gol intr-o emisiune TV. Artista de muzica populara, fiind invitata Oanei Turcu, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, nu a ezitat sa spuna lucrurilor pe nume, atat…

- Dupa trei ani in calitate de sef al misiunii Fondului Monetar International in Grecia, romanca Delia Velculescu este inlocuita de oficialul american Peter Dolman, scrie portalul grec ekathimerini.

- Momente ingrijoratoare la Australian Open! Simona Halep a cerut interventia medicului si a fizioterapeutului in al doilea set al finalei cu Caroline Wozniacki, dupa ce a acuzat cateva probleme.

- Dubla lovitura pentru Halep, in urma calificarii in finala Australian Open! Liderul WTA, a trecut in semifinale de Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki.Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec de 2 milioane…

- Karolina Pliskova se simte pregatita de lupta cu Simona Halep, pe care a intalnit-o ultima oara chiar la turneul demonstrativ din decembrie 2017, unde romanca s-a impus."Mereu exista o șansa sa o inving pe Simona. Va trebui sa ma concentrez pe jocul meu, sa evoluez bine. Aș face orice pentru…

- O eleva din Focsani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Fata a fost gasita de o colega in toaleta scolii, informeaza Romania TV.Adolescenta este eleva in clasa a IX a la liceul Pedagogic din Focsani. Aceasta a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa si taie…

- LIVE TEXT Ana Bogdan – Madison Keys (ora 2.00, Eurosport). Mai face inca o minune fata din Sinaia? ANA BOGDAN – MADISON KEYS (17) 3-6, 4-6 Ana Bogdan a parasit Australian Open, invinsa de Madison Keays, favorita 17. Romanca n-a reușit niciun break, avand 3 astfel de șanse. In replica, Madison a fructificat…

- Nu mai puțin de cinci romance au jucat ieri in primul tur al turneului de dublu de la Australian Open, bilanțul fiind unul extrem de bun: patru victorii și o singura infrangere. Irina Begu și Monica Niculescu, singura pereche 100% romaneasca, au obținut o victorie muncita impotriva cuplului format din…

- Caz alarmant, in urma cu scurt timp, in Iasi. O adolescenta de 16 ani a fost violata de un om al strazii.Totul s-a petrecut chiar in scara blocului in care eleva locuia, potrivit bzi.ro. Oamenii legii au ajuns de urgenta la fata locului pentru a afla cum s-a intamplat totul.

- Irina Begu a reușit sa obțina prima victorie la Australian Open, dupa ce a învins-o pe Ekaterina Makarova.Românca a învins-o pe ocupanta locului 33 WTA în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 8-6, calificându-se astfel în turul secund al competiției.„Începând…

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 6-2, pe ucraineanca Lesia Turenko, locul 43 WTA si cap de serie numarul 5, calificandu-se pentru prima oara in finala unui turneu WTA din cariera, la Hobart.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 24 de…

- Dupa ce s-a facut cunoscuta ca „bebelusa” la „Cronica Carcotasilor”, acum a ajuns intr-un alt program TV de maxima audienta. Daca, in plan personal, Catrinel Sandu tocmai a incheiat un capitol, anuntandu-si divortul de tenismanul Gabriel Trifu, in plan profesional lucrurile incep sa ia o turnura spectaculoasa…

- Jucatoarea româna Mihaela Buzarnescu s-a calificat spectaculos în optimile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 225.750 dolari, în timp ce Monica Niculescu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu. Buzarnescu (29 ani, 59 WTA) a învins-o…

- In varsta de 42 de ani, Schulz a organizat spectaculoasa cerere in casatorie in timpul concertului pe care il sustinea in Los Angeles de Revelion. Iubita lui a publicat imediat imaginea cu fericitul moment pe pagina sa de Facebook, urand tuturor un an nou fericit si declarand ca 2018 a inceput…

- O fata de numai 14 ani s-a aruncat de la etajul 2 al cladirii in care locuia cu parintii sai in Italia. Din fericire, adolescenta a fost salvata. Copila a suferit cateva fracturi ce nu i-au pus viata in pericol si momentan se afla internata in spital.

- Scene dramatice, marti seara, in Italia, localitatea Mellilli, provincia Siracusa. Satula de neintelegerile dintre tatal și mama sa, o copila de numai 14 ani a decis sa recurga la un gest e...

- Sorana Cirstea, eliminata la Brisbane in turul secund. Romanca a fost invinsa in optimile competitiei de categorie Premier din Australia de catre Anastasija Sevastova. Letona, aflata pe locul 16 WTA si cap de serie numarul 7, a trecut cu un categoric 6-2, 6-1, dupa 58 de minute de joc, de romanca situata…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a urcat la 9 octombrie pentru prima data pe locul I WTA, dupa ce a jucat finala turneului de Beijing. Ea a devenit prima romanca lider mondial in tenis, a 25-a jucatoare care urca pe cea mai inalta treapta a ierarhiei si al doilea roman, dupa Ilie Nastase, care a fost…

- Ada Galeș este o zvarluga de fata. Sus, pe scena, te pironește cu mirarile ei armonios inchegate. Jos, printre noi, te invaluie in exuberanța, risipindu-se și adunandu-se, instantaneu, in sclipiri repezi de aripi