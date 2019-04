Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Cristina Cioran a avut luni, 18 martie 2019, prima sa apariție in calitate de moderatoare a emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, unde a inlocuit-o pe Simona Gherghe. Prezentatoarea Simona Gherghea confirmat in data de 29 noiembrie 2018, ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Simona…

- Mirela Vaida a explicat ce o face sa aiba o silueta de invidiat: "Probabil ca este ritmul vietii... Mananc dezorganizat". Intrebata daca secretul consta in mult amor, tinand cont de faptul ca asteapta al treilea copil, Mirela Vaida a spus: "Aia care fac mult amor stiu sa se pazeasca, aia care…

- Mirela Vaida a decis sa spuna lucrurilor pe nume dupa ce s-a scris ca ar fi fost data afara de la Antena 1 și ca ar fi semnat cu alt post TV. Mirela Vaida a incheit colaborarea cu postul de televiziujne Antena 1. deranjata de faptul ca s-a spus ca ar fi fost data afara și ca ar fi semnat cu o alta televiziune,…

- Invitata la o emisiune tv, Mirela Vaida a explicat de ce a ales sa participe la Eurovision. "Ma bucur altfel de timpul meu acum. Ma duc la Eurovision in luna a opta. La Iasi, nu in Bucuresti. Fac lucruri pe care nu le faceam. Ma duc la Eurovision in luna a opta. La Iasi, nu in Bucuresti, la…