- Cantareața egipteanca, condamnata la inchisoare dupa ce a zis ca apa din Nil nu e buna de baut. Cantareața egipteanca Sherine Abel Wahab a fost condamnata la 6 luni de inchisoare și amendata, dupa ce a ”insultat” Egiptul. Ea a fost acuzata ca a facut o gluma proasta in timpul unui concert din Liban,…

- Dupa incidentul de vineri, de la Cluj, unde un sediu PSD a fost atacat cu un cocktail Molotov, inca un sediu al Partidului Social Democrat a fost vandalizat.Potrivit Antena 3, in noaptea de sambata spre duminica, persoane inca neidentificate au aruncat vopsea rosie pe zidurile, usile si geamurile…

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, suparata foc pe cei care incearca sa o compare cu regretata cantareata Denisa Raducu. Ieri, Carmen de la Salciua si-a surprins fanii cu un nou look. Mai exact, artista s-a facut blonda. Imediat guriile rele…

- Un complex sportiv multifunctional va fi construit in Republica Moldova, sub patronajul presedintelui. Despre aceasta Igor Dodon anunta pe pagina sa de Facebook. Detaliile constructiei au fost discutate in cadrul vizitei sefului statului in Arabia Saudita, cu Rashid S. Al-Rashid, fondator si presedinte…

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova efectueaza, marți dimineața, percheziții la mai multe adrese din Chișinau, inclusiv la sediul primariei din Capitala, scrie Unimedia. Potrivit presei moldovene perchezițiile se fac la la Primaria Chișinau și la Oficiul cadastral teritorial Chisinau. Informația…

- Dupa ce opinia publica din Republica Moldova a fost informata recent despre un studiu care arata ca majoritatea laptelui de pe rafturile magazinelor, de fapt, nu contin lapte, un fost fermier a decis sa publice povestea sa pe pagina de Facebook, pentru a oferi o explicatie acestui fenomen.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Anda Adam a ajuns joi, acasa, dupa cateva saptamani bune petrecute la Exatlon. Cantareata a fost adusa in scaun cu rotile, pentru ca din cauza accidentarii la genunchi, se deplaseaza mai greu. Miercuri a fost bagata de urgenta in operatie. "A trecut momentul dificil, operatia a fost…

- Sedus virtual, abandonat și cu banii luați! Un timișorean a fost victima unei escrocherii pe Facebook, dupa ce s-a indragostit nebunește de o „cantareața” din Republica Moldova, care s-a dovedit in cele din urma ca e... barbat!

- Un barbat din Florida, SUA, se afla in custodia poliției dupa ce a mers cu un cuțit la concertul Lanei Del Rey. Potrivit MTV, pe 2 februarie poliția din Orlando a primit informații potrivit caroraun barbat posta mesaje amenințatoare pe Facebook, care indicau ca ar putea planui sa o rapeasca pe artista.

- Nineka, o artista originara din Republica Moldova, a povestit un episod mai putin placut din viata sa, si anume atunci cand aceasta a fost rapita la varsta de 15 ani, de la un spectacol de circ.

- In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie sa ia ''atitudine cu privire la actiunile indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Republicii Moldova''.Reactia sefului statului survine in urma unor declaratii simbolice de…

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv introducerea in Constitutie a unor amendamente cu privire la orientarea proeuropeana a tarii, decizie criticata dur de presedintele Igor Dodon, care sustine ca Guvernul a comis un act contrar vointei poporului, fiind "o provocare care are drept scop divizarea…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Marele vis al unirii României cu Moldova pare tot mai aproape de un eșec lamentabil. Dupa ce a încercat sa promoveze ideea „unirii" pe când se afla în funcția de președinte al țarii vecine, Traian Basescu a decis sa-și încerce norocul deja în politica moldoveneasca.…

- Dolores O'Riordan ar fi murit in urma unei supradoze. Sursa citata de Santa Monica Observer a declarat ca Dolores O’Riordan a murit dupa ce a luat deliberat o supradoza de Fentanyl, adaugand ca Fentanylul contrafacut a fost gasit langa patul ei dintr-un hotel din Londra. Cantareata si compozitoarea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres , ca nu a avut discutii cu presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe aceasta…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Dupa ce mai multe publicații au anunțat ca emisiunea ”Mireasa pentru fiul meu” va reveni fiind prezentata din nou de Mirela Boureanu Vaida, vedeta a ținut sa le transmita fanilor un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook. Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”. ”€Iata, ca inca o data , intuitia…

- Președinta Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana Stoicescu, a punctat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, despre lipsa de asumare a responsabilitații in societarea romaneasca și despre cine pierde cu adevarat in toata aceasta ecuație. Nu este insa primada data cand judecatoarea trage…

- Igor Dodon a ajuns la 100 de mii de Like-uri pe pagina sa de Facebook, iar cele mai multe dintre acestea vin din Federatia Rusa, urmata de Republica Moldova si Ucraina. Surprinzator este faptul ca presedintele a adunat peste 7.700 de Like-uri din India.

- Cantareata franceza France Gall a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer, duminica dimineata, a anuntat purtatorul sau de cuvant pentru AFP, potrivit Mediafax. „Sunt cuvinte pe care nu as fi vrut sa le pronunt niciodata. ...

- Matt Hills, un american care a facut fotografii la nunta unor romani in 1981, la biserica Stravropoleus din București, incearca acum sa dea de urma mirilor prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a le da acele poze care nu au ajuns niciodata la ei. El a intrat sa viziteze biserica Stravropoleus…

- Cantareata americana Mary J. Blige, una dintre cele mai de succes artiste de rhythm and blues din istorie, va primi saptamana viitoare o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, au anuntat joi organizatorii, citati de DPA. Cunoscuta si drept regina hip-hop si soul, Blige a capatat notorietate…

- Un accident ciudat s-a petrecut in centrul Iasului. Un autoturism elegant marca BMW a lovit zidul Casei Dosoftei. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acestea erau de Vaslui. Deocamdata nu avem informatii despre cum s-a petrecut coliziunea.…

- „Domnul Presedinte, Igor Dodon, este prima si unica persoana de stat, din Republica Moldova, care m-a apreciat pentru succesul obtinut la Vocea Romaniei!”, a scris Ana Munteanu pe Facebook, ca mai apoi sa ii asigure pe criticii sai ca unica sa „politica” este dragostea pentru muzica. Dodon…

- Marian Godina se pregatește de nunta. Anul trecut, Marian Godina a anunțat ca s-a logodit cu iubita lui, Georgiana Dascalu . Fostul polițist de la Rutiera, trecut la „mascați” , a publicat pe o rețea de socializarea invitația la nunta. Evident, invitația nu putea fi decat plina de umor, așa cum Marian…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat astazi o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind indeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate in cadrul programului. Despre aceasta a anunțat premierul Pavel…

- Carmen Serban a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, pentru ca a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila”, institutia demarand, marti, o ancheta interna…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- Cum arata mama lui Adrian Despot. Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara, pe 15 decembrie. Adrian Despot s-a afla la prima sa experiența ca antrenor la Vocea Romaniei, iar emoțiile sunt foarte mari. Concurenta lui din finala e Andrada Crețu. Și cum in aceasta seara aflam cine este caștigatorul…

- Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara, pe 15 decembrie. In aceasta seara aflim cine este caștigatorul sezonului 7 Vocea Romaniei. Ora 20.40 – Finala este deschisa de Meriam Jane (Tudor Chirila), cu melodia „Lume, Lume”, a Mariei Tanase, Ovidiu Lipan Țandarica fiind invitatul special. Canta cu…

- Sinuciderile si accidentele mortale la metrou ar putea fi impiedicate prin montarea de usi portpalier si automatizarea procesului de conducere a trenurilor, a declarat joi Gabriel Stanciu, director general al Alstom. Alstom este compania care asigura mentenanta trenurilor de metrou din Capitala.…

- Igor Dodon refuza decretarea datei de 16 decembrie ca zi de doliu național, atunci când va fi înmormântat Regele Mihai I al României. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de Facebook consultantul principal din cadrul Serviciului Presa al Președinției, Carmena Lupei,…

- "Prima serbare la scoala nu se uita niciodata! Mai ales daca prinzi renul lui Mos Craciun! Sa speram ca sania va mai zbura!", a scris Andra pe Facebook. Postarea a avut 25.000 de likeu-uri si aproape 300 de distribuiri. Andra formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruțași…

- Angie Cobut nu a rateaza ocazia unei noi cereri in casatorie. Cunoscuta pentru pasiunea sa catre Chef Catalin Scarlatescu, Angie Cobut a profitat de prezenta lui nea Marin si a initiat o noua cerere in casatorie.

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe langa Președintele RM cer declararea fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, persona non-grata in Republica Moldova. Cel puțin asta scrie Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- Oana Radu a lansat un atac la adresa Oanei Zavoranu dupa ce aceasta si-a impartit hainele pe care nu le mai purta oamenilor nevoiasi. Cantareata a abordat toate subiectele sensibile din viata brunetei fara niciun menajament.