Stiri pe aceeasi tema

- Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. VEZI ce a marturisit despre experienta bizara Israela Vodovoz a trecut prin momente grele de-a lungul timpului, unul dintre ele fiind acela cand a intrat in moarte clinica. Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri…

- Ii lega o relatie de aproape 10 ani, cand totul s-a curmat brusc. Uite cine i-a frant inima celebrului artist. John Legend si sotia sa, Chrissy Teigen, sunt profund indurerati dupa neasteptata despartire de Puddy, prea iubitul lor caine din rasa bulldog. Prietenul lor necuvantator a murit subit, chiar…

- Presa de scandal din afara scrie de ceva timp despre sarcina pe care Miley Cyrus ar tine-o ascunsa. Cum artista s-a afisat in ultima perioada extrem de rar in public, iar una dintre fotografiile postate de aceasta pe Instagram arata o burtica, toti au luat-o razna

- De ce i-a fost frica lui Ștefan Radu, nu a scapat! Saptamana trecuta fundașul central al Metalurgistului Cugir a suportat, la Tg. Mureș, o intervenție chirurgicala la genunchiul drept, din pricina unor leziuni ale ligamentelor și meniscului. Aparatorul in varsta de 28 de ani s-a accidentat in septembrie,…

- Jennifer Lopez le-a urat ''La multi ani'', cu ocazia celei de-a zecea aniversari, gemenilor sai Max si Emme care ''i-au schimbat viata pentru totdeauna'', informeaza Press Association. Cantareata si actrita a postat trei montaje video pe Instagram, unul dedicat gemenilor…

- Actorul Stephen Fry are cancer de prostata, iar anunțul trist a fost facut de acesta pe Twitter. Familia a fost alaturi de acesta din primul moment in care a aflat. Anunțul a fost facut de actorul in varsta de 60 de ani, intr-un filmuleț de 12 minute, in care explica totul. „In ultimele doua luni,…

- Barbatul de 56 de ani din India a trecut printr-o operație extrema, iar medicii au folosit o tehnica rara de transplant pentru a-i salva viața. Pacientul internat la Spitalul Apollo din Hyderabad trebuia sa beneficieze de un transplant standard, dar medicii au realizat rapid ca organul donator, prelevat…

- Doi bureți folosiți pentru o operație chirurgicala au fost uitați in abdomenul unei femei pentru cel puțin șase ani. Femeia de 42 de ani a mers la o clinica din Japonia și le-a spus medicilor ca se confrunta cu senzația de balonare de trei ani. In urma unei radiografii a…

- Un barbat din India traieste cu doua inimi dupa ce medicii chirurgi au utilizat o tehnica rara de transplant in incercarea de a-i salva viata, informeaza The Independent. Pacientul in varsta de 56 de ani urma sa beneficieze de un transplant standard, insa medicii au realizat rapid ca organul donator,…

- Interventie dramatica pentru pompierii bistriteni. Un cațel a ajuns intr-un canal descoperit, la o adancime de 1,5 – 2 m si ii era imposibil sa iasa singur de acolo. Cativa oameni marinimosi l-au auzit latrand si l-au gasit speriat si agitat. Au chemat pompierii bistriteni care au reusit sa il scoata…

- Potrivit Hindustan Times, in urma cu doi ani, Rita Sarkar a suferit de dureri abdominale puternice, așa ca soțul a dus-o la un consult, la un cabinet particular.Insa ce s-a petrecut acolo intre medici, soț și cumnatul femeii, a facut-o pe aceasta sa ii reclame pe toți la poliție. Se pare ca soțul și…

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Maria Vasilescu este actrita la Teatrul de stat din Constanta. Ea fost internata pentru un anevrism iar in urma analizelor s-a descoperit ca nu poate fi operata dupa metoda clasica, iar costul unei asemenea operații este de aproximativ 20.000 de euro. Medicii i-au spus ca operația trebuie…

- Bianca Rus a facut primul pas spre o silueta de vis, scrie click.ro. Motivata de iubitul ei Antonio, cu care urmeaza sa se casatoreasca civil in luna mai, cantareata si-a luat inima in dinti si si-a taiat stomacul. Citeste si O vedeta de la noi si-a micsorat stomacul IN SECRET. A slabit deja…

- Anda Adam a facut publica prima fotografie dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la picior, scrie click.ro. Desi initial a crezut ca durerile vor disparea dupa o perioada de repaus, artista s-a vazut nevoita sa accepte operatia. Medicii i-au pus diagnosticul: ruptura de ligament. Ea va ramane…

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- Anda Adam a facut publica prima fotografie dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la picior. Anda Adam s-a accidentat grav la un picior in timp ce se afla la concursul Exatlon Romania , in Republica Dominicana. Ajunsa in Romania, Anda Adam a mers la doctor și a aflat ca este nevoie sa fie operata.…

- De ziua lui Gheorghe Hagi, care a implinit ieri 53 de ani, Irina Rimes a povestit prima intalnire cu cel care a scris istorie in fotbalul romanesc. Cunoscuta cantareata nu l-a recunoscut pe fostul jucator de la Real Madrid si Barcelona.

- Jurata X Factor Delia Matache s a nascut pe 7 februarie 1982, la Bucuresti. Cunoscuta mai bine sub numele de scena Delia, este o cantareata, vedeta de televiziune si jurat in cadrul competitiei muzicale internationale X Factor, Romania, informeaza Wikipedia. In perioada 1999 2003 a facut parte din formatia…

- Feli Donose (31 ani) este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania la ora actuala. Artista tocmai ce a lansat zilele trecute o noua piesa, in colaborare cu Smiley, “Vals”. Din pacate, viața personala a lui Feli a fost zguduita de vestea ca tatal ei a murit. Cunoscuta pentru activitatea sa…

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Serban a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e singura data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Totul cu ajutorul credintei. (VEZI SI: Carmen Serban…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, anunta ca este "pe drumul cel bun" in privinta recuperarii sale, dupa ce a fost supus unei noi interventii chirurgicale la cotul drept, care i-a afectat evolutiile din ultimii doi ani. "Nole", in varsta de 30 ani, revenit in circuit…

- Clipe de cosmar pentru o tanara din Franta. Femeia a dat in judecata un medic chirurg, dupa ce acesta a operat-o. Timp de cateva zile, ea a indurat dureri de nedescris, iar in cele din urma a eliminat corpurile straine. Femeia a fost operata in aprilie 2017 la o clinica din sudul Frantei. Aceasta…

- Un baiat, in varsta de 12 ani, din China, a fost gasit plin de sange, dupa ce telefonul sau mobil a explodat brusc, in timp ce se afla la incarcat. Explozia a fost atat de puternica, incat copilul a ramas fara un deget și a orbit la ochiul drept, dupa ce din telefon s-au desprins bucați mici…

- Mirabela Dauer trece prin momente dificile. Cunoscuta artista a ajuns de urgenta la spital, iar starea ei de sanatate nu e deloc asa cum si-ar dori. Medicii nu i-au dat vesti bune, motiv pentru care au decis sa ii scoata un rinichi.

- Rodrigo Alves, alias Papusa Ken, a fost recent intr-o emisiune tv unde a declarat, printre altele, ca dupa 60 de operatii chirurgicale doreste sa puna un stop acestora. In ultima inteventie, el s-a lipsit de cateva coaste. Scopul operatiei a fost ca aceea de a avea o silueta mult mai zvelta.

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș. Apropiații au dat-o de gol pe soția fostului tenismen. Se pare ca Brigitte frecventeaza…

- Anda Adam este plecata de mai bine de doua saptamani in Republica Dominicana, acolo un filmeaza pentru show-ul “Exatlon”, alaturi de alte noua vedete. Recent, artista a suferit o mica accidentare, dar care a scos la suprafata probleme mai grave. A

- ULTIMA ORA…O femeie de 44 de ani, din Barzești a cazut pur și simplu din picioare. Aceasta a fost gasita in stop cardio respirator de Ambulanța SMURD solicitata la fața locului. Cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitate și fac eforturi pentru a-i salva viața femeii. Se pare ca Lacramioara…

- Un hotel de lux din Dublin, Irlanda a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit…

- Sunt ca doua picaturi de apa și nu e de mirare ca Internetul a luat-o deja razna. Sofia Solares ii seamana atat de bine Selenei Gomez incat iți va fi puțin greu sa iți dai seama care dintre ele este adevarata vedeta. De la forma ochilor și a buzelor, pana la emoțiile transmise in fotografiile... View…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Emilia Ghinescu, una dintre cele mai apreciate si mai indragite interprete de muzica populara, a trait pana la 39 de ani atat de multe, incat daca ar asterne pe foaie tot, ar putea scrie un roman. Problemele de sanatate au facut-o sa fie la un pas de moarte si, din nefericire, ea nu si-a cunoscut niciodata…

- Cantareața din Columbia a șters anul 2018 de pe agenda sa, astfel ca toate concertele au fost anulate. Se pare ca vedeta are probleme cu corzile vocale. Aceasta a apelat la cei mai buni medici chirurgi care sa o opereze, iar aceștia i-au recomandat sa nu mai cante o perioada. Vedeta vrea sa…

- Celebra actrița Jessica Falkholt a murit, devenind cea de-a cincea victima a unui tragic accident, în care și-a pierdut parinții și sora. Rudele ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau în viata, dupa ce vedeta a intrat în coma, ca urmare…

- Daca ai cont pe Instagram, nu se poate sa nu te fi luat și pe tine febra curațeniei! “Eu i-am dat follow,ea nu mi-a dat mie”, “Eu ii dau mai multe like-uri, ea se face ca nu-mi vede postarea“ Și uite-așa sfarșești, de multe ori, facand curațenie in lista ta, o curațenie care va ajunge la un numar mic.…

- Cantareata franceza France Gall a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer, duminica dimineata, a anuntat purtatorul sau de cuvant pentru AFP, potrivit Mediafax. „Sunt cuvinte pe care nu as fi vrut sa le pronunt niciodata. ...

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in luna decembrie a anului trecut in cap, intr-un local din Chisinau, este in afara oricarui pericol. Acesta a suferit o a treia intervenție chirurgicala, iar acum se simte mai bine.

- Madalina Ghenea a ajuns la spital din cauza durerilor. Bruneta are probleme de sanatate, insa nu a dezvaluit despre ce este vorba. Aceasta a postat pe contul de socializare o imagine in care se vad medicamentele și seringile. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de…

- Rihanna trece prin momente dificile. Cantareața este in doliu, dupa ce varul ei, in varsta de doar 21 de ani, a fost impușcat mortal in Barbados, de un barbat care a fugit de la fața loculuil, relateaza Daily Mail. Rihanna a publicat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii cu varul ei, Tavon…

- Miley Cyrus si Liam Hemsworth, casatoriti in secret in ajun de Anul Nou Intreaga presa a speculat in legatura cu o posibila casatorie in secret a cantaretei americane Miley Cyrus cu iubitul ei, actorul australian Liam Hemsworth, in ajun de Anul Nou. Cei doi s-au cunoscut in 2009 in…

- Dar, potrivit unor surse, a fost nevoie de o noua interventie chirurgicala, iar mama vedetei a ajuns inca o data pe mana medicilor. Citeste si Bianca Dragusanu, satula de Victor Slav? "Tot ce este prea mult strica!" Desi pare vesela si mereu binedispusa, Bianca Dragusanu trece prin…

- Justin Bieber a fost suprins complet de spiritul Craciunului și a dus lucrurile atat de departe incat și-a desenat mașina preferata cu mesaje și personaje de Craciun, scrie Cinemablend.com Justin Bieber a publicat pe contul sau de Instagram fotografii cu mașina sa, Mercedes-Benz G-Class proaspat ”decorata”…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost externat dupa interventia chirurgicala de acum o saptamana, dupa ce a suferit un infarct. Medicii i-au montat un stent si i-au recomandat cat mai putin stres. Actorul le-a multumit ca i-au salvat viata si a cantat un colind.

- O colaborare atat de proaspata avea nevoie de un remix super fresh, nu? Probabil ați fost loviți deja de vocea Selenei Gomez peste ritmurile dance inconfundabila marca Marshmello sub forma Wolves (cu un videoclip in care Selena Gomez se filmeaza cu telefonul plimbandu-se intr-un halațel de matase care…

- Videoclipul artistei Shyma pentru piesa "I have issues" a provocat instantaneu revolta cercurilor conservatoare din societatea egipteana. Tinuta si comportamentul acesteia au fost considerate "daunatoare moralei", iar artista a fost condamnata la doi ani de inchisoare. De la venirea la putere, in…

- Actorul Alexandru Arsinel a ajuns de urgenta aseara la spital si a fost supus unei interventii medicale in aceasta dimineata. Medicii de la Spitalul Universitar Bucuresti i-au montat un stent si spun ca acum se simte bine. Actorul a marturisit ca l-au afectat enorm plecarea dintre noi a colegelor de…