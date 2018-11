De cateva luni de zile, cantareata Ancuța Timis si Jorza Ioan traiesc o frumoasa poveste de dragoste ca in filme, iar cei doi sunt foarte fericiti impreuna. Se respecta, se ajuta si se sustin reciproc, iar o noua dovada de dragoste pentru Ioan din partea iubitei sale este noua melodie. Indragita solista de muzica populara Ancuța Timis i-a dedicat o piesa viitorului sot, cu care urmeaza sa se casatoreasca in 2019. Melodia se numește ”O inima am și e numai a ta”, iar mesajul este unul profund, plin de dragoste. Melodia este o dedicatie de iubire de neimaginat pentru Jorza Ioan, barbatul care i-a…