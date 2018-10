Stiri pe aceeasi tema

- Locul 11 in sistemul bancar din Romania, Piraeus Bank Romania iși schimba numele in First Bank, incepand de luni, 1 octombrie, marcand astfel modificarea de acționariat, potrivit unui anunț al bancii facut luni.„De astazi ne poți spune First Bank; suntem pregatiți sa ne desparțim de vechiul…

- In urma cu 68 de ani, chiar in luna august, Regina Elisabeta a II-a o aducea pe lume pe Printesa Anne, cea care avea sa-I fie singura fiica. Printesa Anne, unica fiica a Reginei Elisabeta a II-a Cunoscuta ca Printesa Anne de Edinburgh, fiica Reginei Elisabeta a II-a s-a nascut sub numele de Anne Elizabeth…

- Betty Salam a implinit 18 ani! Fiica lui Salam urmeaza sa devina in curand mamica. Partenerul ei de viața, Catalin Vișanescu, i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul unei rețele de socializare. Betty Salam și Catalin Vișanescu s-au cununat civil in urma cu cateva luni, iar in curand vor…

- Decesul actritei Margot Kidder, la varsta de 69 de ani, cunoscuta pentru rolul Lois Lane din filmul „Superman“, a survenit in urma unei supradoze autoprovocate de droguri si alcool, potrivit unui medic legist din Colorado.

- Cunoscuta pentru Cascada Urlatoare și izvoarele de apa ce ies direct din munte, dar mai ales pentru Rezervația de zimbrii, comuna Vama Buzaului are de acum zimbrul pe stema. Deși are o atestare documentara de 243 de ani, Vama Buzaului nu a avut pana acum o stema a sa. Guvernul a aprobat joi, stema oficiala…

- Anamaria Prodan e dorita in Copou de omul de afaceri Horia Sabo, fiind șanse mari ca impresarul sa devina numarul 1 in club. Soția lui Laurențiu Reghecampf e implicata serios in fotbalul romanesc. Cunoscuta de toata lumea ca agentul cu cei mai mulți jucatori de la noi, Anamaria Prodan e la un pas sa…