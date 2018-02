Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian conform News.ro . Pentru zeci de ani, oamenii de stiinta de pe intreaga planeta au incercat sa creeze teste…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a vorbit despre oferta pe care mijlocașul roman a avut-o de la Borussia Dortmund, unul dintre cele mai importante cluburi ale Europei. Ce vorbea jucatorul cu Gigi Becali și toate detaliile transferului au fost explicate de soția lui Laurențiu Reghecampf. …

- Britanica Johanna Konta a postat un mesaj emotionant dupa finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, in care se declara "incredibil de mandra" sa faca parte din tenisul feminin."Sunt incredibil de mandra sa fac parte din tenisul feminin, azi, la acesta varsta. Ce turneu…

- Simona Halep a pierdut a treia finala de Grand Slam a carierei (7-6(2), 2-6, 6-4 cu Caroline Wozniacki), problemele fizice impiedicand-o pe jucatoarea noastra sa fie la capacitate maxima in timpul ultimului act de la Melbourne. "Azi, coprul meu a spus nu. NU am putut sa ma misc asa cum voiam, prea multe…

- O eleva din Focsani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Fata a fost gasita de o colega in toaleta scolii, informeaza Romania TV.Adolescenta este eleva in clasa a IX a la liceul Pedagogic din Focsani. Aceasta a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa si taie…

- Zeci de politisti in strada, mii de intrebari fara raspuns si imaginatia bogata a unei adolescente, cam asta este reteta perfecta pentru un viol imaginar • Lipsa de atentie sau poate tragerea unui semnal de alarma mut au facut-o pe aceasta pustoaica sa bage spaima intr-un cartier intreg • Cateva declaratii…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- O femeie in varsta de 70 de ani a fost prinsa la furat in magazinul Profi din cartierul George Enescu al municipiului Suceava. Furtul a fost sesizat la Poliția municipiului Suceava miercuri, in jurul orei 14.00, de catre șeful de magazin.La fața locului a fost identificata o femeie in varsta de 70…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politisti dupa ce miercuri seara a acostat o fata de 14 ani pe un bulevard din municipiul Constanta, intentionand sa o violeze. Fata a inceput sa tipe si a fost salvata de un barbat care se afla in zona, moment in care agresorul a fugit.Potrivit…

- Deschiderea celui mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show, a fost afectata de ploaie torentiala, facand gigantul in tehnologie Google incapabil sa-si deschida standul in prima zi a targului.Se asteapta ca expozitia anuala din Las Vegas, care…

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”.

- In ultima zi din anul 2017, prietena Celiei, cantareata Adina Butar a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, considerat o legenda a muzicii trance, cu o activitate in acest domeniu de aproape 30 de ani. Celia s-a emotionat si a plans de fericire pentru cei doi.…

- Sofia Vicoveanca, trista de sarbatori. Artista de muzica populara a cantat de Revelion, așa cum o face in fiecare an. Aceasta a marturisit ca anul acesta nu și-a facut brad. Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Susține spectacole atat in țara cat și in strainatate și marturisește…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- In timp ce mulți copii iși doresc cat mai multe jucarii și nu știu de unde sa inceapa atunci cand vine vorba de scrisoarea catre Moșul, aceasta fetița de opt ani e cu totul diferita.

- De multe ori, oamenii arata din plin ca ei sunt adevarate animale. Acest lucru a fost aratat din plin si in localitatea argeseana Bascov. Acolo a fost descoperit pe un camp un caine strangulat si batut cu bestialitate. Cainele a murit in chinuri groaznice, acesta avand gura, nasul si ochii pline…

- Rose McGowan, una dintre actritele care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein (65 de ani) de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep (68 de ani) de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen.

- Rose McGowan, una dintre actritele care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein (65 de ani) de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep (68 de ani) de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen.

- Magdalena Serban, femeia care a impins marti seara, in fata metroului, o tanara, in statia Dristor, a fost arestata pentru 30 de zile și este cercetata pentru omor si tentativa de omor, dupa ce a incercat sa impinga si o alta tanara in fata metroului, in statia Costin Georgian.

- Laura Ionescu din comuna Botesti, judetul Vaslui, cauta disperata, de patru luni, ajutor pe Facebook. Femeia, in varsta de 26 de ani, diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica in stare avansata, internata la Institutul Regional de Oncologie Iasi (IRO), este asteptata acasa de cinci fete. Laura are…

- Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dupa ce ar fi fost impinsa in fata metroului, tanara de 25 de ani ar fi incercat sa se ridice, insa a fost impiedicata si lovita cu piciorul de agresoare. Crima s-a petrecut la statia de metrou Dristor. La audieri, suspecta nu si-a recunoscut fapta, fiind…

- Tudor Chirila a plans in semifinala Vocea Romaniei. Artistul nu și-a mai putut stapani lacrimile atunci cand concurenta lui a interpretat melodia celebrei Janis Joplin. Este vorba despre Meriam Jane Ndubuisi, care a avut un moment memorabil pe scena. Mulatra Meriam Jane Ndubuisi se afla printre semifinaliștii…

- Un barbat din județul Suceava, și-a omorât mama cu sânge rece. Motivul uluitor pentru care a fost în stare de o asemenea atrocitate ar fi ca acesta o considera vinovata pentru divorțul sau. Individul a fost prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva…

- Oamenii legii au inceput o ancheta de proportii in incercarea de a o gasi pe Sydney Loofe, din Nebraska, dar din pacate aceasta nu a mai putut fi salvata. Parintii tinerei de 24 de ani au sperat insa ca fiica lor va putea fi gasita nevatamata si nu se asteptau la ce era mai rau. Aceasta a…

- O tanara traieste drama vietii sale, de cand iubitul sau ii transforma zilele in clipe de groaza. Dragoste cu pumni si picioare, torturi de neimaginat si violuri crunte. Mama Madalina il acuza pe iubitul sau Mihai de tratamente barbare. Si mai grav este ca nimeni nu sare in ajutorul femeii. Cum au ajuns…

- Singurul lucru de care ai nevoie este o pereche de sosete din bumbac, de lana si apa. Apoi, lasa-ti corpul sa-si faca toata magia. Dupa ce iti vei pune sosetele, te vei putea culca linistit si vei adormi garantat, potrivit bzi.ro. In timp ce vei visa lucruri dulci, picioarele tale vor ramane…

- Incredibil, dar adevarat! Cu o zi inainte de a inceta din viata, o tanara din Ramnicu Sarat a postat pe contul sau de Facebook poza actorului american Paul Walke. Fata a murit la patru ani și cateva ore dupa actorul sau preferat, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp.

- Dupa ce la inceputul acestei luni, in cadrul unui interviu, Uma Thurman spunea ca este „prea nervoasa” pentru a vorbi despre scandalul in care este implicat Harvey Weinstein, vedeta s-a exprimat acum, prin intermediul unui mesaj postat pe contul ei de Instagram cu ocazia Zilei Recunostintei. Uma Thurman…

- Cantareața Corina Chiriac nu și-a putut stapani lacrimile și a izbucnit in plans in fața jurnaliștilor cand a vorbit despre regretata actrița Stela Popescu. Corina Chiriac a fost prezenta la Teatrul Constantin Tanase din Capitala, acolo unde este depus trupul neinsuflețit al Stelei Popescu, cea care…

- Caz cutremurator! O romanca de 29 de ani a fost ținuta captiva și a fost violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost descoperita intamplator…

- Un caz socant a fost descoperit intamplator in Italia de carabinieri. O tanara din Romania, in varsta de 29 de ani a fost sechestrata si violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani, informeaza Realitatea.net. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistenta medicala,…

- Ai visat vreodata sa fii medic? Majoritatea copiilor ii idolatrizeaza pe medici pentru ca salveaza vieți și vindeca boli, fara sa știe ce sacrificii imense fac aceștia. Doctorii merita sa fie numiți niște eroi tacuți nu numai pentru ca studiaza ani de zile pentru a putea profesa, dar mai ales pentru…

- Basarab Panduru a analizat meciul pierdut de FCSB pe terenul lui Poli Iași, scor 0-1, și a ajuns la concluzia ca jucatorii lui Nicolae Dica au fost foarte obosiți dupa revenirea de la echipa naționala a Romaniei, dar și de la cea de tineret. "Jucatorii Stelei au fost statici și mi-am dat seama ca va…

- Pe pagina Daily Mail a fost postat un clip in care vedem unde poate duce prostia unui agent de vanzari. Acesta vrea sa demostreze ca masina pe care incearca sa o vanda are capacitatea de a opri inchiderea usii daca apare un obstacol in calea ei. Omul este atat de sigur incat pariaza cu capul, la propriu.

- Fata rapita la varsta de 14 ani și violata luni de zile dezvaluie trei lucruri importante pe care toți parinții trebuie sa le spuna copiilor lor. Elizabeth Smart a fost luata din dormitorul pe care la impartea cu sora ei de 9 ani, Mary Katherine, din Salt Lake City, Utah. Luni de zile aceasta a fost…

- Medicii Serviciului de Ambulanta Prahova au intervenit in 3 localitati din Prahova, unde s-au inregistrat cazuri de tentativa de suicid. Prima interventie a avut loc la Breaza, in jurul orei 12, unde o tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa-si puna capat zilelor inghitind mai multe medicamente.…