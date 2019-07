Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti romani, o femeie de 54 de ani si un copil de 8 ani, au murit aseara in Halkidiki, dupa ce acoperisul restaurantului in care se aflau, in Nea Plagia, s-a prabusit din cauza vantului puternic. Un martor al tragediei a povestit scene infioratoare din timpul furtunii. Sfarsit…

- Furtuna devastatoare din Halkidiki, Grecia, a ucis șase oameni și a ranit alți cel puțin 30 de oameni. Printre aceștia se aflau și romani, iar cei care au supraviețuit au declarat ca au fost clipe de coșmar.

- ”Ne-a surprins pe toți, turiști și localnici, ne-am refugiat pe o terasa. Intre timp acoperișul a fost luat de vant, au fost sparte geamurile, s-au daramat stapii care susțineau terasa. Au fost clipe de coșmar. Aproximativ 30 de minute a durat tot. Nu avem electricitate, peste tot sunt copaci smulși…

- Irina Pavlenco a inceput anul in forta, fiind ceruta in casatorie chiar in noaptea de Revelion. Insa, greutatile nu au ocolit-o. Recent, mama ei a facut un accident vascular, in urma caruia s-a descoperit ca are si o tumora pe creier. Vedeta a cerut tuturor sa o includa pe Constanta, mama ei, in rugaciuni.

- Intre 31 mai și 2 iunie, Observator a pregatit o serie de ediții speciale pentru a le oferi telespectatorilor un tablou complet al vizitei Papei Francisc in Romania. Din primele momente ale calatoriei istorice facute de Suveranul Pontif in țara noastra și pana la finalul vizitei, reporterii jurnalului…

- Clipe de groaza pentru o femeie in varsta de 35 de ani, din Belgia. Romanca s-a trezit la 4 dimineața, cu o mașina in garsoniera ei, de la parterul unui bloc din Roeselare Vanzatoare la Kortemark, ea se trezise de putine minute pentru a merge la seriviciu si asta i-a salvat viata. "M-am trezit doar…

- “Fructul oprit” continua, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu dezvaluiri importante, intamplari neașteptate și suspans. In episodul 33 din sezonul 2 al serialului, Sonia este convinsa ca Adrian o urmarește, iar procurorul revine in casa Caragea pentru a-și continua ancheta in cazul conflictului…

- Celebrul complex arheologic de pe Acropole a fost inchis temporar dupa ce patru oameni au fost raniti, in zona, din cauza unui traznet. Ministerul culturii a precizat ca, in urma socului, s-au spart mai...