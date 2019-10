O cruce de lemn realizata dintr-o bucata de stejar provenita de la epava Titanicului a fost dezvaluita public pentru prima data, la peste 107 ani de la scufundarea navei, relateaza luni Press Association.

Obiectul a fost realizat de Samuel Smith, care se afla la bordul S.S. Minia, una dintre navele care au luat parte la misiunea de recuperare a trupurilor celor care au murit in tragedie. Echipajul de pe S.S. Minia a strans resturi provenite de la nava in timp ce recupera cadavrele, care fie au fost inmormantate pe mare sau duse in Halifax, Noua Scotie.

Samuel Smith a realizat…