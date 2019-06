Stiri pe aceeasi tema

- O crima feroce a avut loc la Vaslui, in comuna Hoceni, la fata locului fiind in acest moment politistii criminalisti. Un barbat venit in vizita la iubita sa a pus mana pe un topor, dupa o cearta in familie, l-a ucis pe tatal femeii, apoi a atacat-o si pe iubita sa cu toporul potrivit observator.tv.…

- Un barbat si-a pierdut viata in localitatea Barbosi, comuna Hoceni, Vaslui. Acesta a fost ucis, dupa o cearta in familie. De asemenea, fiica lui a fost transportata in stare grava, la spital.

- ALERTA… In urma cu putin timp, la 112, a fost anuntata o crima, petrecuta in localitatea Barbosi, comuna Hoceni. La fata locului se deplaseaza politistii criminalisti. Din primele informatii se pare ca autorul crimei ar fi un barbat din Piatra Neamt, venit in localitate la casa parinteasca a concubinei…

- Ieri, 10 iunie 2019, polițiștii Postului de Poliție Salciua au fost sesizați de o tanara in varsta de 24 de ani, din localitatea Salciua de Jos, cu privire la faptul ca, duminica, 9 iunie, tatal sau a agresat-o. In urma verificarilor efectuat de polițiști a rezultat ca, in seara zilei de 9 iunie, barbatul…

- O femeie din Vaslui a sunat la 112 ca sa anunte ca sotul o bate pe ea, bate copiii si distruge casa. Politistii au sosit de urgenta la fata locului si in timp ce vorbeau cu femeia in curte, si-a facut aparitia barbatul, care i-a luat prin surprindere pe politisti si a aruncat benzina pe ei, intentionand…

- Doar 15 din cele 250 de localitati din Romania, care s-au inscris intre 4-5 aprilie pe portalul www.wifi4eu.eu si care vor primi cate 15.000 de euro de la UE pentru introducerea internetului wireless in spatii publice, sunt din judetul Vaslui. Este vorba despre municipiul Barlad si alte 14 comune.…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut duminica, dupa ce și-a ucis iubita cu 40 de ani mai in varsta. Barbatul din comuna Ladești, județul Valcea, a intrat in locuința concubinei sale, de 72 de ani, și pe fondul consumului de alcool a injunghiat-o, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Valcea,…

- Mihai Iftode a disparut pe 1 mai, iar mama tanarului a alertat Poliția și a cerut ajutor și pe rețelele de socializare. „Copil disparut la data de 1 Mai, din satul Popeni, comuna Zorleni, numele acestuia este Iftode Mihai! La data disparitiei era imbracat cu: maleta verde, vesta gri, blugi negri, adidasi…