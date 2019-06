Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, insarcinata in sase luni, a fost descoperita decapitata de iubitul ei in apartamentulul in care aceasta statea cu chiria, intr-un orasel din Valencia, Isabela Elena Raducanu locuia impreuna cu partenerul sau de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o moarta…

- Trupul femeii - Isabel Elena Raducanu - a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un spaniol de 32 de ani. Femeia locuia impreuna cu iubitul ei de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o moarta in casa. Cadavrul femeii, cu mai multe rani la gat, a fost gasit pe…

- Isabel Elena Raducanu a avut parte de un final socant, la doar 36 de ani. Desi plecase in Spania cu visuri marete, crezand ca asa va putea sa-si ajute mai mult copilul, Isabel a pierit in mod tragic.

- Un roman in varsta de 49 de ani si-a ucis iubita, in Spania. Cand au sosit polițiștii el s-a aruncat de la etajul 5. Romanul a stat in casa cu cadavrul femeii mai bine de 10 ore, informeaza Observator.tv.Citește și: BREAKING Avocatul lui Darius Valcov cere audierea lui Vasile Blaga in proces…

- O romanca de 52 de ani a fost gasita fara suflare, in casa pe care o inchiriase din localitatea Fasano, Italia. Trupul femeii era intr-o stare avansata de descompunere, iar polițiștii au transmis ca, cel mai probabil, aceasta a murit in urma cu aproximativ trei saptamani.