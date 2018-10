Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Pakistan a invalidat decizia de condamnare la moarte pentru o femeie de religie creștina acuzata de blasfemie, intr-un caz care a dus la polarizarea societații, scrie BBC News.

- Curtea Suprema a Pakistanului a achitat o in apel pe Asia Bibi, crestina ce fusese condamnata la moarte pentru blasfemie in 2010 si al carei caz a suscitat indignarea pe plan international si violente in aceasta tara, potrivit unui verdict dat miercuri, informeaza AFP citat de Agerpres.roEa a fost achitata…

- Curtea Suprema a Pakistanului a achitat-o in apel pe Asia Bibi, crestina ce fusese condamnata la moarte pentru blasfemie in 2010 si al carei caz a suscitat indignarea pe plan international si violente in aceasta tara, potrivit unui verdict dat miercuri, informeaza AFP. "Ea a fost achitata…

- O operatoare video care a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in 2015, dupa ce le-a pus piedici si i-a lovit pe migrantii care fugeau de politie la granita Ungariei, a fost achitata de catre Curtea Suprema a statului, informeaza The Guardian.

- O femeie de Piatra Neamt si-a actionat in instanta fosta perietena si i-a cerut daune morale de 50.000 de euro pentru ca i-ar fi clonat contul Facebook ca s-o denigreze, dar a pierdut procesul.

- Armata Statelor Unite doreste sa anuleze ajutorul de 300 de milioane de dolari pentru Pakistan, pe motiv ca Administratia de la Islamabad nu a reusit sa ia masuri concrete impotriva grupurilor de militanti islamisti, relateaza BBC.

- Un american declarat vinovat de violarea si uciderea unei fetite a fost executat joi in statul Tennesse cu ajutorul unui coctail letal controversat, dupa ce Curtea Suprema a SUA a respins un recurs al...