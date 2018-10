"Ea a fost achitata in toate capetele de acuzare", a declarat judecatorul Sadiq Nisar in anuntarea verdictului, adaugand ca Asia Bibi, care se afla in prezent in detentie intr-o inchisoare din Multan (centru), va fi eliberata "imediat".



Acest verdict ar putea suscita furia mediilor religioase fundamentaliste, care cer de mai multa vreme executarea Asiei Bibi. Islamisti radicali au amenintat in ultimele saptamani judecatorii care se ocupau de caz, atentionandu-i in legatura cu un verdict favorabil, potrivit Agerpres.

Asia Bibi, mama a cinci copii, fusese condamnata la pedeapsa…