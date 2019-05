O ”creatură misterioasă” a semănat panică printre locuitorii satului Temeleuți. A fost convocată și o ședință a Comisiei Situații Excepționale Satul Temeleuți din raionul Calarași a intrat in atenția opiniei publice dupa apariția in presa a informației precum ca ”o creatura misterioasa” ar fi atacat cateva animale din localitate. Vestea a semanat panica printre sateni. Unii susțin ca s-ar fi intalnit chiar cu rapitorul, iar alții presupun ca ar fi vorba de lupi, șacali sau chiar vampiri și Chubracabra. La inceput de mai, in noaptea de 5 spre 6, o capra lasata priponita langa o stana a fost gasita strangulata. In noaptea urmatoare, ale doua capre și patru ieduți au fost gasiți fara suflare. Caprele au fost doar strangulate, lasate fara… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

