Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie de proporții a avut loc la New Delhi. O fetița de trei ani a murit dupa ce gatul i-a fost secționat de sfoara de la zmeu. Copila era pe motocicleta cu tatal sau cand a vrut sa inalțe zmeul. Dar sfoara subțire i s-a strans in jurul gatului, a notat Daily Mail. Este al doilea incident tragic…

- Un atac sinucigaș cu bomba a provocat cinci decese, iar peste 40 de persoane au fost ranite. Evenimentul a avut loc azi, in provincia Nangarhar, din Afganistan. Tragedia a avut loc in timpul desfașurarii unei nunți, a notat indiatoday.in. Autoritațile au declarat ca cel care a declanșat bomba era minor!…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, pe raza localitatii Gura Humorului, judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, din cauze decomamdata necunoscute, a avut loc o coliziune intre un autoturism si…

- Barbatul care a murit inecat marți in raul Dambovița era un mare susținator al clubului Dinamo. Trupul acestuia va fi depus vineri in incinta stadionului din „Ștefan cel Mare". Miercuri dimineața, agențiile de presa din Romania lansau o informație ingrijoratoare: un barbat de 25 de ani era cautat de…

- O tragedie fara margini s-a petrecut intr-o familie din raionul Orhei, din Republica Moldova. O fetița in varsta de 11 ani a murit chiar in ziua in care a fost inmormantata mama ei, a anunțat publika.md. Dupa funeraliile mamei ei, fata a mers la casa unui frate. Acolo, ea și nepoata ei, o fetița de…

- Cateva ploi torențiale au facut ravagii in ultimele ore. Cinci persoane au murit sub șuvoiul de ape, in ciuda eforturilor oamenilor de rand și ale echipajelor de salvare sosite la la fața locului.

- Un grav accident de circulație petrecut aseara a dus la moartea unui tanar in varsta de doar 16 ani. Tragedia s-a petrecut pe strada Tiberiu din Arad, in jurul orei 23.20. Conform IPJ Arad, „un barbat de 30 ani, din Arad, a condus un autoturism pe str. Tiberiu, iar la intersecția cu strada Lacramioarelor…

- Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața in urma unui luari de ostatici in orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online, potrivit mediafax.Citește și: Atacat in emisiunea lui Mihai Gadea, liderul USR-PLUS contractat de Liviu Dragnea anunța:…