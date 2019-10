Stiri pe aceeasi tema

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat joi seara, intr-un discurs in fata a peste 800 de simpatizanti din municipiul Baia Mare, ca pentru ea "a fost o mare bucurie" sa constate in timpul campaniei electorale in judetul Maramures ca exista conditii pentru ca romanii care au revenit…

- Luni, 30 septembrie, putin dupa ora 18.00, politistii din Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada George Enescu din municipiu. Un barbat, care a condus un autoturism pe o alee situata intre doua imobile, a pierdut controlul directiei de mers, a acrosat un autoturism parcat regulamentar,…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Un tanar de 18 ani a facut haos pe sosele dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor si a lovit un autoturism condus regulamentar. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Maramures, sambata, in jurul pranzului, o femeie din Baia Mare a sesizat politia ca fiul sau…

- Zeci de mesaje de condoleante au fost postate pe retelele de socializare in memoria tanarului din Maramures care a murit strivit de masina, dar si-a salvat familia. Devastata de durere, mama sa a publicat un mesaj sfasietor la adresa fiului ei pe care il numeste erou. Tanarul 30 de ani va fi inmormantat…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din Baia Mare, a fost strivit de masina in timp ce incerca sa salveze viata fetitei sale de cateva luni, a sotiei si a soacrei sale. Accidentul a avut loc pe un drum de carute, in localitatea Cetatele, judetul Maramures.

- Politistii din Alba sunt in alerta, dupa ce o copila de 13 ani a disparut de la domiciliu. Familia fetei a anuntat Politia, joi dimineata, dupa ce fata de 13 ani a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu s-a mai intors.