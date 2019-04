Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Dambovița a fost reținut de polițiști și va fi propus pentru arestare preventiva pentru o teribila oroare pe care a comis-o in Dambovița. El a violat in mod repetat fetița de 13 ani a iubitei sale. Fata este imobilizata intr-un scaun cu rotile. Copila a ascuns totul, chiar si cand a ramas…

- Un barbat de 38 de ani, din Targoviște, este audiat, miercuri, de polițiști, fiind acuzat ca și-ar fi violat fiica adoptiva, in varsta de 13 ani, imobilizata in scaun cu rotile. La inceputul acestui an, copila a nascut o fetița, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Dambovița,…

- Avocatul Poporului informeaza, miercuri, ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta la Centrul Rezidential de asistenta si integrare/reintegrare pentru persoanele fara adapost Sfanta Maria din Targoviste, in cazul unei fete, imobilizata in scaun cu rotile, care a nascut la 13 ani. Sesizarea din…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta la Centrul Rezidential de asistenta si integrare/reintegrare pentru persoanele fara adapost Sfanta Maria din Targoviste, in cazul unei fete, imobilizata in scaun cu rotile, care a nascut la 13 ani.

- Ioana avea puțin peste 12 ani cand parinții au decis sa divorțeze. Tatal ei era un impatimit al jocurilor de noroc, așa ca mama a decis sa iși refaca viața cu alt barbat, cel care avea sa o violeze. La scurt timp, mama și noul iubit au decis sa plece in strainatate. Pe ea a lasat-o in grija bunicilor,…

- TOȚI IMI VOR "BINELE" - tema ediției din aceasta seara. Alexei Boboc, fiul cunoscutei artiste Valeria Bobocel, sufera de sindromul Duchenne. Dupa moartea mamei sale este nevoit sa lupte cu propriile rude pentru a imparți un apartament din Capitala.