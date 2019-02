Stiri pe aceeasi tema

- O copila de 13 ani de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva nr. 2, de pe strada Toamnei, din Bistrița a ajuns la spital ieri, dupa ce a inghițit 14 ace de gamalie, o piuneza, o parte dintr-un pix și o moneda. Aceasta a fost transportata la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Ea este in stare…

- Drama cumplita in Braila! O adolescenta de 13 ani a vrut sa se sinucida! Fata s-a aruncat, de la etajul 9 al blocului in care locuieste, dupa ce s-a certat cu mama sa. Fata a fost transportata la Spitalul Judetean din Braila.

- O mama a șocat o lume intreaga dupa ce și-a ucis cu sange rece fetițele de un an, respectiv trei ani, apoi s-a sinucis. Crima ar fi avut loc dupa o cearta cu iubitul, iar criminaliștii au gasit trupurile copilelor zacand fara suflare in brațele mamei, moarta și ea.

- O fata de 18 ani s-a aruncat in raul Bistrița dupa o cearta cu mama ei și este cautata de pompieri. Tanara a fost vazuta de o vecina aruncandu-se in apa, sambata seara, iar martora a sunat la 112. Pompierii au cautat-o timp de doua ore și au reluat operațiunea duminica dimineața. Tragedia a avut loc…

- Incidentul s-a produs in Targoviste. Cei doi tineri s-au luat la cearta dupa ce au consumat alcool, iar tanara de 20 de ani si-a injunghiat iubitul in picior si in zona gatului. Cand a realizat ce a facut, fata a sunat la 112. Tanarul injunghiat are 20 de ani si este din Bucuresti. El a fost…

- O certa pornita pe fondul consumului de alcool a dus la o tragedie. O tanara din Targoviște și-a injunghiat iubitul din București in gat și in picior. Victima tinerei in varsta de 20 de ani a fost transportata la spital și se afla in stare grava. Tanara și iubitul ei, in varsta de 20 de ani, s-au…

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Targoviște, județul Dambovița, și-a injunghiat iubitul in picior și in gat, dupa o cearta pornita, duminica, pe fondul consumului de alcool. Victima, in stare grava, a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției…