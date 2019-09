Ministerul Agriculturii a anuntat, marti, Cooperativa Agricola de Gradul I Grupul de Producatori Singeorz Bai, din judetul Bistrita Nasaud, este prima cooperativa din zona montana care a obtinut dreptul de utilizare a mentiunii de calitate facultativa „produs montan” pentru urmatoarele sase produse: „Cascaval”, „Telemea”, „Smantana”, „Urda”, „Cas din lapte de vaca” si „Branza framantata de Singeorz Bai”, potrivit news.ro.

Acestea sunt inscrise in Registrul national al produselor montane la nr. 204-209, in urma Deciziei nr. 59/09.09.2019 eliberata in baza Ordinului 52/2017, cu modificarile…