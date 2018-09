Consiliera Casei Albe Kellyanne Conway a spus, duminica, ca simte empatie pentru victimele agresiunilor sexuale, dezvaluind ca și ea a fost victima unei agresiuni sexuale, dar asta nu i-a schimbat credința ca acuzațiile impotriva nominalizatului la Curtea Suprema, Brett Kavanagh, reprezinta "pur partizanat politic", relateaza The Daily Best.com.