Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Comuna Bordești, din județul Vrancea, unde primarul a murit, iar viceprimarul nu a fost ales de Consiliul Local, este condusa de un agent agricol, delegat de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici. Agentul agricol refuza, insa, semnarea documentelor oficiale.Blocajul din comuna Bordești,…

- Comuna Bordesti, din judetul Vrancea, unde primarul a murit, iar viceprimarul nu a fost ales de Consiliul Local, este condusa de un agent agricol, delegat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Agentul agricol refuza, insa, semnarea documentelor oficiale.

- Situatia critica in care se regaseste clubul de fotbal este consecinta haosului generalizat care domneste in Palatul Roznovanu. Iesenii trebuie sa stie ca anul trecut primarul Chirica, impreuna cu majoritatea PSD-ALDE din Consiliul Local, au decis sistarea finantarii sportului iesean la mijlocul sezonului…

- Intr-o perioada in care cumpararea unei locuințe este o misiune (aproape) imposibila pentru tinerii care traiesc din salariul minim pe economie, opt ploieșteni au noroc, avand in vedere ca Primaria Ploiești le-a repartizat tot atatea locuințe care fac parte dintre cele destinate inchirierii, construite…

- Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, in atentia prefectului Ovidiu FRENT, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, in atentia presedinteRadu MOLDOVAN si Consiliul Judetean, Primaria comunei Sieu-Odorhei, in atentia primar Ioan SFINTEAN si Consiliul Local, ...

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vulturu, judetul Constanta.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice…

- Ultima ședința de Consiliu Local de la Pauliș a fost, din nou, una agitata. In joc a fost pus bugetul comunei, consilierilor cerandu-li-se votul pe rectificare. Liberalii au decis sa voteze impotriva bugetului propus de primarul din Pauliș. „Primarul Ioan Turcin iși transfera toate nerealizarile…