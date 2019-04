Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții comunei Ciugud din județul Alba au fost prezenți la Forumul Cooperarii Franco-Romane, desfașurat in aceasta saptamana la Lyon, Franța. Ciugudul a fost privit ca un exemplu de bune practici in conceptul de ”smart village”, pe care comuna din Alba dorește sa il promoveze ca un model de…

- Cetațenii din satele comunei Ciugud iși pot plati taxele și impozitele locale cu ajutorul unor automate electronice de plata. Ciugudul este singura primarie de comuna din Romania in care cetațenii iși pot plati taxele și impozitele locale prin intermediul acestor sisteme de tip „self pay”. La nivel…

- In comuna Ciugud din județul Alba, locuitorii iși pot plati taxele și impozitele la automatele electronice instalate de primarie. Potrivit primarului Gheorghe Damian, montarea acestor sisteme de tip „self pay” in toate satele componente este o premiera la nivel național deoarece, in prezent aceasta…

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

- „Un lider adevarat trebuie sa aiba puterea sa recunoasca atunci cand greșește! La Ciugud suntem mai mult decat o echipa. Suntem o FAMILIE! ” spune Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, intr-un interviu la Radio Europa Libera. Comuna Ciugud, din județul Alba, arata mai bine decat majoritatea orașelor…

- Echipa pirotehnica din cadrul ISU Alba a intervenit joi, in jurul orei 11.30, in localitatea Cigudul de Jos, pentru asanarea terenului unde a fost gasita muniție neexplodata. Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgența ,,Unirea” al județului Alba se deplaseaza in localitatea…