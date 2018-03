Stiri pe aceeasi tema

Un primar dansator de langa Timișoara a platit din bani publici promovarea propriei imagini... La puțin timp dupa obținerea primului mandat...

Timișorenii vor avea parte, in acest an, de doua noi șantiere care vor perturba traficul rutier. Podurile Dragalina și Eroilor, care nu mai prezinta siguranța...

Dupa ce șoferul unui SUV a provocat, duminica seara, un accident de circulație pe Bulevardul Revoluției din Timișoara, doborand un stalp cu indicatoare rutiere...

Printre comunele timișene fara asfalt pe strazi trebuie incadrata și Racovița. Este totuși bine ca legaturile celor șase sate componente cu Timișoara...

Peste jumatate dintre tinerii care au obținut un loc de casa intr-o comuna de langa Timișoara trebuie sa dea terenul inapoi.

Un accident de circulație s-a produs, duminica-seara, in zona centrala a municipiului Timișoara.

Gigantul DIY IKEA se pregatește pentru al treilea magazin din Romania. In acest sens, compania a notificat Primaria...

Intr-o comuna de langa Timișoara va avea loc sambata și duminica, intre orele 10 și 19, un targ caritabil de Paști.

Comunele limitrofe Timisoarei au cunoscut o dezvoltare fara precedent in ultimii ani. Se constata un interes tot mai crescand pentru...

Vineri dimineața, la nici 24 de ore dupa ce sistemul de semafoare din Timișoara a dat un chix rasunator și s-a oprit aproape total, provocand haos in trafic...

Intr-o comuna de langa Timisoara, populatia scolara si prescolara este in crestere si, ca urmare, se impune extinderea si modernizarea a doua gradinite.

Bataie in centrul Timișoarei, in zona Catedralei, in aceasta dimineața! Patru persoane au ajuns la spital, pentru in grijiri medicale, printre care și un judecator. "In jurul orei 5 dimineața am avut o sesizare cu privire la un scandal cu mai multe persoane, pe raza municipiului Timișoara, in zona Catedralei.…

Un strop de Praga, la doi pași de centrul Timișoarei. Se va intampla in Openville, unde un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen, berea pragheza numarul 1 in lume, vor deschide, in acest an, un alt fel de pub.

Intr-o comuna de langa Timisoara, bugetul local pe 2018 va finanța o serie de obiective care vin sa completeze ceea ce s-a facut pana acum...

"Am decis ca e nevoie de mai multe camere si vom extinde in acest an sistemul de supraveghere video", sustine primarul comunei.

Una dintre cele mai cunoscute librarii din Timișoara se transforma, timp de patru luni, in galerie de arta, unde va fi prezent grupul de artiști Baraka.

Noul plan urbanistic general (PUG) este cel mai așteptat document al unei comune din apropierea Timișoarei. In prezent...

"Va fi un loc mai potrivit pentru cununiile civile, deoarece este si foarte aproape de primarie, dar e si un cadru mai frumos pentru astfel de momente

Intr-o comuna de langa Timișoara, mai multe proceduri de licitație sunt deschise sau in faza de demarare.

Deszapezirea s-a facut ca la carte, intr-o comuna de langa Timisoara. Imediat dupa asternerea noului start de zapada, in noaptea de joi spre vineri...

Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

Dupa noaptea extrem de geroasa, la Timisoara inregistrandu-se joi dimineata nu mai putin de -19 grade, urmeaza un nou val de ninsoare.

Stadionul "Dan Paltinisanu" e pe cale sa devina istorie. Actuala constructie va fi demolata si inlocuita cu una noua, moderna...

Traficul a fost dat peste cap, marti dimineata, in zona centrala a Timisoarei, in urma unui accident.

Explozie imobiliara intr-o comuna de langa Timisoara. "Nu exista saptamana ca sa nu vina cineva pentru a se interesa de un teren pentru casa", spune...

Un an si patru zile, atat a trebuit sa astepte o comuna de langa Timisoara pentru a se rezolva problema contestatiilor la licitatia pentru lucrarile de asfaltare.

Supuși la o permanenta bataie de joc de catre primarie, mai mulți cetateni ai unei comune de langa Timisoara au luat calea tribunalului pentru a li se face dreptate.

Cand scriam, in iunie 2017, in articolul "Mausoleul din Dumbravița a papat banii europeni degeaba", ca "serialul dezvaluirilor facute de Renașterea banațeana pe tema ilegalitaților...

Lucrarile pentru extinderea rețelei de apa și canalizare intr-o comuna din apropierea Timisoarei bat pasul pe loc, din cauza contestației...

Dupa un scurt sondaj de opinie pe o rețea de socializare, primarul Timișoarei a decis sa lase gratuitațile acordate celor care folosesc transportul public...

Comuna, deși este situata la doar zece kilometri distanța de Timișoara, nu a avut șansa ca orașul sa se dezvolte inspre vest și nici a apropierii de o artera rutiera importanta ...

Dupa aproape zece ani de litigii, o comuna timișeana ajunge, in fine, sa traga foloase banesti de pe urma maririi suprafetei sale administrative.

Performanta pentru o comuna de langa Timisoara. Sportivii de la Seishi Budo - Mosnita Noua, o sectie deschisa in luna ianuarie cu stilurile...

Este una dintre putinele localitati din judet in care nu se poate vorbi de fenomenul imbatranirii demografice. In ultimii ani, numarul copiilor a crescut simtitor, de si aici necesitatea ridicarii a doua noi gradinite. Se intampla la Sacalaz. Silviu Brindusa, viceprimarul comunei, ne-a precizat ca este…

Vanzarea unuia dintre cele mai mari centre logistice din zona Timisoarei va fi parte a unei tranzactii apreciata in piata la 9 milioane de euro. Parcul Logistic Olympian va fi cedat de cei de la Helios Phoenix catre fondul de investitii Secure Property Development & Investment.

Preluand o provocare lansata la mitingul de sambata trecuta, cand unul dintre vorbitori i-a reproșat ca nu ia atitudine pentru diminuarea bugetului local in urma modificarilor reglementarilor fiscale și chiar i-a cerut sa organizeze un protest public, edilul-șef al Timișoarei a lansat un nou sondaj…

Iubitorii de cladiri și ansambluri arhitecturale din vremurile de altadata gasesc nu doar la Timișoara imobile pe care sa le admire; și in localitațile județului Timiș pot fi vazute case trainice, mai mici, mai mari, dupa cum a fost bugetul proprietarului, dar care impresioneaza și azi prin soliditate…

Municipalitatea timișoreana are ganduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea sa le largeasca in acest an. Conform conducerii primariei, va primi doua benzi in plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domașneanu (sensul…

O comuna aflata la o distanța de doar 18 kilometri de municipiul Timișoara, adica in zona periurbana a acestuia, și-a dezvoltat doua noi zone rezidențiale, una in nord-est, alta in nord-vest. Intre ele se afla deocamdata o porțiune de pașune intinsa pe cateva hectare. In aceste cartiere noi, infrastructura…

Un accident a avut loc, in urma cu scurt timp, in zona pieței Iozefin din Timișoara. Un scuter a fost lovit de o mașina. Barbatul de pe scuter a fost ranit și a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital. UPDATE Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit ca barbatul care circula pe […]…

Se afla la doi pasi de Timisoara. Avand in vedere sporul natural pozitiv, fenomen mai rar intalnit in satele timisene, populatia comunei a crescut in ultimii cinci ani de la 2.864 la 3.197 de locuitori. „Pe langa acest proces, multi tineri din Maramures si Oltenia care au ales sa-si intemeieze un camin…

Mobilizare fara precedent intr-o comuna de langa Timisoara. „Suntem un grup de voluntari care dorim sa facem curațenie (sa adunam peturi, plastic, sticle) in Dumbravița. Nu suntem organizați intr-o asociație, nu suntem afiliați politic, pur și simplu dorim sa facem asta pentru ca așa credem noi ca este…

Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

Bazarul de pe Brancoveanu intrase oarecum in traditia Timisoarei, fiind, la un moment dat, un obiectiv important al turismului de shopping. Indesoebi in zilele de sambata, lumea se inghesuia sa vada ce mai e prin bazar, preturile rezonabile fiind o ispita pentru o buna parte a timisorenilor aflati in…

Timba a reusit un meci chiar bun cu cei de la BC SCM, in derbiul local al Timisoarei. In calitate de gazde, nou promovata a tinut in sah formatia care aspira la locul 1, pana dupa pauza mare, dar, pe final, lipsa acuta de personal din lotul Timba s-a simtit, iar oboseala acumulata s-a vazut.…

Urbea de pe Bega se va putea lauda, destul de curand, si cu un muzeu al cafelei, dedicat memoriei timișoreanului care a ramas in istorie ca inventator al expressorului. Noul punct muzeal Francesco Illy va fi amenajat intr-unul dintre fostele castele de apa ale orașului și le va da vizitatorilor prilejul…

Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…

O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…

In comuna Pischia inca mai sunt multe de facut, cu toate