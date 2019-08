O companie te plateste cu 100.000 de dolari ca sa-ti dai demisia si sa calatoresti. Fara gluma! Visul multora dintre noi este sa renuntam la jobul care ne tine lipiti, zi de zi, de birou, sa ne luam rucsacul in spate si sa mergem unde vedem cu ochii. Cativa dintre noi reusesc, cu sacrificii, sa faca asta, in timp ce marea majoritate ramane cu visul.



O companie vine insa cu o oferta cel putin tentanta: te plateste cu 100.000 de dolari sa-ti lasi jobul si sa pleci, pentru a-ti urma o pasiune.



Compania se numeste Prana, iar campania e menita sa incurajeze cat mai multi oameni sa-si urmeze visul, pasiunea sau hobby-ul. Poate fi vorba despre dorinta de a realiza un film documentar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Consiliul Concurentei a anuntat, joi, ca a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom. In februarie, OMV Petrom si Auchan Retail Romania au anuntat ca extind parteneriatul pentru deschiderea…

- Prima femeie presedinte al Estoniei, Kersti Kaljulaid (49 de ani), a participat in acest weekend la Turul Frantei pentru amatori, incheind cursa in prima jumatate a clasamentului. Mai exact, Kersti Kaljulaid s-a clasat pe locul 6072, intre cei circa 16.000 de participanti, ocupand locul 28…

- Traficul este ingreunat, luni, la iesirea din tara prin Vama Giurgiu, din cauza numarului mare de masini si a faptului ca autoritatile de frontiera bulgare nu au capacitatea adaptata unui volum mare de autovehicule, anunta CNAIR. Compania precizeaza ca lucreaza pe patru benzi si ar mai putea…

- Activitatea companiei TAROM nu este periclitata din cauza descinderilor de marti dimineata ale procurorilor DIICOT intr-un dosar de delapidare, iar operarea curselor aeriene se desfasoara in conditii normale, precizeaza reprezentantii operatorului aerian intr-o informare remisa AGERPRES. "Activitatea…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a permite vanzari de bunuri americane catre grupul chinez va fi aplicata numai produselor disponibile pe scara larga la nivel mondial, nu si celor mai sensibile echipamente, a declarat presedintele Consiliului Economic National de la Casa Alba, Larry Kudlow.…

- La prima vedere, eXp Realty este o agentie imobiliara obisnuita, care ii ajuta pe oameni sa vanda si sa cumpere locuinte. Singurul lucru care o diferentiaza de alte companii din industrie, sau in general de alte companii, este faptul ca cele cateva mii de angajati care intermediaza tranzactiile nu lucreaza…

- Un sondaj Ipsos pentru televiziunea de stat franceza plaseaza partidul condus de Jeanne Marie le Pen, Adunarea Narionala, pe primul loc in alegerile europarlamentare din Franta, cu 23.2%, inaintea partidului lui Macron, Republica in Mars, cotata cu 21.9%. Ecologistii obtin pozitia a treia…