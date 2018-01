Stiri pe aceeasi tema

- Costume populare din toate regiunile tarii, vechi de un secol, dar si altele noi, au fost prezentate, vineri seara, la „Casa cu lei”, din Bistrita, intr-o expozitie organizata de mesterul popular Virginia Linul, care marcheaza implinirea celor 100 de ani de la Marea Unire.

- Spargatorul de ziduri, care a incercat sa patrunda in magazinul de bijuterii Hagi Gold (amanunte, aici ), a știut exact cum sunt compartimentate spațiile comerciale. El a patruns in cafeneaua Venezia, dupa ce-a spart zidul dintre cafenea și Covrigaria Petru. Puțina lume știe ca ușa din spate, prin care…

- Dell a prezentat la ediția din acest an a CES o… linie de bijuterii. Acestea sunt realizate din metale recuperate din placi de baza reciclate, scrie The Next Web . Numita “The Circular Collection” (”Colecția Circulara” – n.r.), aceasta include inele și cercei din aur și opal. Pentru realizarea colecțiilor,…

- Lufthansa a detronatcompania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters. In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Oficiali din Coreea de Sud i-au sunat printr-o linie telefonica speciala, timp de doi ani, de doua ori pe zi, pe omologii lor din Coreea de Nord, dar fara niciun rezultat. Pe 3 ianuarie 2018 cineva a raspuns, in sfarsit la telefon, la ora 15:30. Coreea de Sud nu a spus ce s-a discutat in cele 20 de…

- Pana acum au fost identificate doua cai de atac. Prima dintre acestea a fost numita Meltdown si afecteaza exclusiv procesoarele produse de Intel. Meltdown este o vulnerabilitatea in protectia kernel-ului (miezul central de memorie care gestioneaza cele mai importante date). Cea de-a doua vulnerabilitate,…

- Pentru al doilea an consecutiv Cristi Fenici a fost desemnat cel mai bun handbalist autohton din primul eșalon. Capitanul lui SCM Poli a caștigat aceasta distincție in urma voturilor antrenorilor din Liga Zimbrilor. Printre celelalte superlative ale anului 2017 anunțate de FRH se numara Cristina Neagu…

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…

- Nivelul mai scazut al livrarilor de spatii comerciale din 2017 si-a pus amprenta si asupra ritmului de extindere a marilor retaileri de pe piata locala, astfel ca numarul magazinelor noi s-a redus cu 18% fata de anul precedent, influentand, in acelasi timp, ritmul de crestere a cifrei de afaceri, potrivit…

- Voq.ro The Kryptonite Sparks lanseaza videoclipul piesei „Noapte in Nord” Mos Craciun vine mai repede anul acesta, cu o surpriza din partea The Kryptonite Sparks, care lanseaza videoclipul piesei “Noapte in Nord”.Dupa ce au urcat alaturi de Loredana Groza pe scena Salii Palatului, doua zile consecutive,…

- Proiectul de lege care mutileaza legislatia privind guvernanta corporativa a fost introdusa, marti, de la ora 17.00, in regim de urgenta, pe ordinea de zi a sedintei comune a comisiei pentru politica economica, comisiei pentru industrii si comisiei juridice din Camera Deputatilor. Coalitia PSD- ALDE…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a sustinut, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca Black Cube nu ar fi venit in Romania, daca nu ar fi avut un foarte clar aviz formal din partea unei institutii a statului roman. Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce…

- Universitatea Politehnica Timisoara ofera burse de performanța tuturor studenților care au doar note de 10. UPT rasplateste studentii merituosi prin burse acordate atat de la Guvern, cat si din venituri proprii.

- Sambata, 16 decembrie 2017, de la ora 12:00 REDU organizeaza ediția de cumparaturi solidare de iarna. Daca ești in cautarea unui cadou cu impact pozitiv pentru tine ori pentru cei dragi, ești așteptat la Acaju pentru a alege ce ți se potrivește. Echipa de designeri REDU va propune ținute vestimentare…

- Mai multe tone de paine ajung in coșurile de gunoi in fiecare an, intrucat aceste produse raman neconsumate. O asociație din Marea Britanie a gasit o soluție pentru a combate risipa alimentara și transforma painea nevanduta intr-un sortiment de bere, exportand in același timp acest concept in strainatate,…

- British American Tobacco (BAT) a lansat pe piata din Romania un dispozitiv destinat fumatorilor, care incalzeste tutunul in loc sa-l arda. Reprezentantii BAT spun ca ”utilizarea glo are potentialul de a fi mai putin riscanta decat fumatul”. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul Sanatatii anunta ca s-a infiintat o structura de urgenta care are rolul de a directiona stocurile identificate de imunoglobulina in unitatile sanitare din tara catre cazurile urgente de imunodeficienta primara care necesita tratament imediat. De asemenea, va fi infiintata o linie telefonica…

- Potricit SANA, Israelul a lansat rachete asupra unei unitati militare siriene situata in apropierea Damascului, adaugand ca sistemele de aparare aeriana siriene au interceptat trei rachete israeliene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Sistemele noastre aeriene s-au confruntat…

- Cunoscuta vedeta TV și blogger de parenting, Ela Craciun, a lansat primul ebook gratuit ce trateaza unul din cele mai dezbatute subiecte actuale: racelile de sezon. Vedeta a apelat la medici cu experiența, de la...

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a atras atenția asupra faptului ca in anul 2017 Romania a devenit mai atragatoare pentru investitori, datorita ușurinței cu care o companie obișnuita poate plati taxele.“Am citit in presa de specialitate o știre care risca sa fie trecuta cu vederea…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, și cel mai mare operator din Romania, a anunțat ca iși extinde operațiunile din Sibiu și va lansa cinci curse.

- De la inceputul anului, cursul acestei monede electronice s-a multiplicat de opt ori. Independent de state, bitcoinul este in mod regulat acuzat de finantarea comertului ilicit. E dificil sa scrii ceea ce...

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finantare a comunitatilor locale care sa ii fereasca pe primari si pe alesii locali 'sa mai fie umiliti' atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitati.Citește…

- Voltaj și Andra au lansat vineri cel mai emoționant videoclip pentru o piesa romaneasca: ”Nu doar de ziua mea”. “Am incercat sa descriem o realitate trista, prezenta in foarte multe familii. De multe ori, din cauza problemelor financiare sau din alte motive, apar tensiuni si certuri intre parinti, dar…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene lanseaza pana la finalul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro. “Este important ca implementarea proiectelor…

- Un instrument de prognoza face posibila identificarea oraselor care vor fi afectate in timp ce diferite portiuni ale calotei glaciare se topesc, scrie BBC. "Orasele si tarile care vor sa construiasca planuri pentru a face fata inundatiilor generate de topirea calotei glaciare trebuie sa priveasca 100…

- Au trecut zece ani de la adoptarea Hotararii de Consiliu Local nr. 371, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, care reglementeaza obligațiile instituțiilor publice, precum și pe cele ale persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea și pastrarea…

- Dan Petrescu se mulțumește și cu egal in meciul cu Dinamo. CFR Cluj joaca duminica, de la ora 20:45, in Ștefan cel Mare, in cadrul etapei a 18-a din Liga 1. „Va fi un meci foarte greu, pentru ca jucam impotriva lui Dinamo. Cand joci impotriva lui Dinamo nu poate sa fie meci ușor, indiferent pe ce loc…

- Pentru multi, Ada Kaleh este un nume exotic, pentru mai bine de 600 de suflete, Ada Kaleh starneste nostalgie si durere, deoarece pentru acestea, Ada Kaleh inseamna acasa, inseamna o viata scufundata peste care s au asternut apele Dunarii.De aceea, aparitia unei carti care are in titlu aceste cuvinte…

- Douazeci si trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, fata de o cooperare extinsa in domeniul securitatii, punand bazele unei asa-numite uniuni a apararii europene, transmite dpa.Ministrii afacerilor externe si ai apararii din 23 de tari membre au semnat o…

- Iata de ce bunica ta e cea mai, cea mai! Așa susțin geneticienii. Bunica pe linie materna joaca un rol foarte important in viața copilului. Ea nu numai ca ii transmite cunoștințele și experiența necesara, oferindu-i dragoste, caldura și grija, legatura cu ea fiind mult mai profunda. Caci aceasta se…

- ECONOMIE DE TIMP ȘI RESURSE Programul Executive Mobility va ofera posibilitatea utilizarii automobilului preferat în schimbul platii unor rate fixe pe întreaga perioada aleasa. Veti beneficia astfel de o bugetare corecta a costurilor si gestionarea eficienta a fluxului de…

- Festivalul SoNoRo incepe joi, 9 noiembrie, la Cluj-Napoca cu un concert ce aduce impreuna muzica si arta vizuala: “Wear your other side: Dr. Jekyll or Mr. Hyde?”, de la ora 19.00, in mansarda Casei Boema.

- Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a lansat un atac subtil pe facebook la adresa Federației Romane de Fotbal, dupa ce forul condus de Burleanu a schimbat logo-ul echipei naționale. In opinia acestuia, FRF incearca sa mascheze lipsa rezultatelor prin diverse scamatorii de marketing. "Ma gandesc…

- Campania "Alege oaia" are scopul de a promova consumul de carne de ovine și de a aduce un caștig crescatorilor de oi și consumatorilor, fiindca sunt produse foarte valoroase realizate "de mainile și sudoarea romanilor", a declarat sambata ministrul Petre Daea, cu ocazia lansarii…

- A trecut aproape un deceniu de cand HTC facea primul telefon cu Android si niciodata pana acum n-a parut mai departe de dorintele utilizatorilor ca acum, scriu cei de la Playtech.ro. HTC are doua noi telefoane: U11 Plus si Life. Unul e mai bun si altul mai prost decat modelul deja lansat in…

- Sapte persoane implicate in tentativa de deposedare ilegala a bunurilor statului vor comparea in instanta de judecata, printre persoanele invinuite sunt angajati ai Casei Nationale de Asigurari Sociale, Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Economiei

- O compania aeriana din Europa va ruga pasagerii, inainte sa se imbarce, sa urce pe cintar, insa promite ca aceasta nu este o masura luata pentru a penaliza pasagerii obezi. Compania aeriana Finnair va cintari intre 100-150 de pasageri pe fiecare zbor, dar și bagajele lor, pentru a ști cu mai multa acuratețe…

- Azerbaidjanul, Georgia și Turcia au inaugurat luni o noua linie feroviara care le unește și reduce durata transportului de marfuri și de pasageri intre China și Europa, ocolind Rusia, informeaza AFP. Calea ferata — lunga de 826 km — incepe in capitala azera Baku, trece prin capitala georgiana Tbilisi…

- Irina Rimes, artist si compozitor, lanseaza un nou videoclip de pe albumul #DespreEl. Noul single, “Bolnavi Amandoi” continua povestea albumul care este deja disponibil in format digital si urmeaza sa fie lansat in format fizic in luna Noiembrie. Albumul “Despre el”, reprezinta o poveste inspirata din…

- OMV Petrom a anuntat numirea lui Sevil Shhaideh ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si ca membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, potrivit unui comunicat transmis bursei. Sevil Shhaideh a fost numita…

- Daca in articolul anterior am tratat igiena dentara ca o masura de preventie, in acest articol igiena dentara o vom aborda din punctul de vedere al afectiunilor care pot sa apara in lipsa ei. "Zambiti, va rog!" Majoritatea proprietarilor nu observa problemele dentare ale animalelor de companie, acestia…

- Vodafone Romania lanseaza un nou portofoliu de abonamente mobile dinamice pentru companii, care isi adapteaza automat costul lunar in functie de consumul inregistrat in luna curenta, conform unui comunicat de presa emis de catre companie. 0 0 0 0 0 0 Astfel, costul scade daca traficul…

- Prima imagine cu Citroen C4 Cactus facelift confirma ca francezii vor renunța la sistemul Airbumps pentru a oferi SUV-ului un design clasic. Lansarea oficiala este programata pentru joi, 26 octombrie.

- O companie de IT multinationala, cu sediul central in Statele Unite ale Americii, si-a deschis o sucursala in municipiului Suceava. Este vorba despre firma Computer Voice Systems, care a inceput deja recrutarea personalului care va lucra in sediul din Suceava. Prorectorul Universitatii ...

- Cum s-a fotografiat Simona Halep in Singapore. Liderul WTA a vizitat Centrul National de Design, unde a probat mai multe obiecte realizate de producatorii locali. “Singapore este ca a doua mea casa… imi plac hotelurile de aici pentru ca au tot ce iti poti dori, dar cel mai mult ador sa fac shopping”,…

- Voq.ro YellLow lanseaza “Spaceships” “O poveste in doi incepe cu o revelatie, si se termina cu o invatatura. Ca o poezie. Doi dor, ne este scris in stele si pe ziduri. In momentul in care te descoperi la finalul poeziei, obosit, plictisit, uitat, poti sa alegi sa te lupti pentru un final fericit, sau…

- Aplicația "RO-ALERT" se afla la stadiul specificațiilor tehnice realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și al pregatirii negocierilor cu furnizorii de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), a declarat, luni, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul…

- Biblioteca Judeean &ldquoPanait Istrati&rdquo Brila anun lansarea crilor &rdquoOchiul pisicii&rdquo &bdquoCapcana pianjenului&rdquo i &bdquoNecunoscutul&rdquo ale tinerei autoare AndradaCosmina Posedaru. Evenimentul va avea loc vineri 20 octombrie 2017 ora 17 la Sala &ldquoFnu Neagu&rdquo a Bib...