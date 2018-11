O companie israeliana a inaugurat o fabrica de echipamente militare langa Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti, luni, impreuna cu membri ai asociatiei care ingrijeste parcul natural si colegi de la ambasada. "Ploaia rece de noiembrie din aceasta dimineata nu i-a impiedicat pe ambasadorul Hans Klemm, cativa colegi…

- Primele 20 de autobuze aduse din Turcia vor intra in circulatie, in Bucuresti, la jumatatea lunii noiembrie. Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS, potrivit TVR. Desi unii soferi care au avut posibilitatea sa testeze autobuzele s-au plans de…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis in tara 2,695 de miliarde de euro in primele opt luni ale anului 2018, cat toate fondurile si subventiile europene primite in primele sapte luni. Cele 2,695 de miliarde de euro au fost trimise de romanii care lucreaza atat cu contracte sub un…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, actualul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu are un salariu de 10.000 de euro lunar, asa cum s-a vehiculat, ci de 8.000 de lei. Sorin Grindeanu a mai spus, in…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Mai multi pasageri a doua curse TAROM au avut parte de o surpriza neplacuta cand au ajuns la destinatie, la Londra. Avioanele au decolat fara bagaje. Reprezentantii companiei sustin ca avionul era prea greu, pentru ca a fost alimentat cu o rezerva suplimentara de combustibil, care sa mentina…

- In timp ce guvernele statelor occidentale fac o prioritate din combaterea propagandei rusesti, Executivul de la Bucuresti sponsorizeaza din bani publici site-uri ce raspandesc dezinformarile Kremlinului. Grupul tinta: romanii din diaspora. Anul trecut, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni…

- Un grup de hackeri, cunoscut sub numele de Magecart, din care se crede ca ar face parte hackeri din Romania si Lituania, ar fi responsabil pentru atacul informatic de la British Airways. Informatia a fost oferita de cercetatorul Yonathan Klinjsma, de la compania de cyber-securitate RiskIQ,…