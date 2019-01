Stiri pe aceeasi tema

- O misiune pirotehnica a avut loc in localitatea Vanatori Neamt, potrivit ISU Neamt. La locul solicitarii s a deplasat echipa pirotehnica cu o autospeciala pirotehnica. In padurea Nemtisor, comuna Vanatori Neamt s au descoperit sapte lovituri de aruncator cal. 50 mm, una grenada de mana Kiser si 60 cartuse…

- Potrivit cercetarilor facut de oamenii de știința de la prestigiosul Massachusttes Institute of Technology (MIT), sub picioarele noastre se afla o adevarata comoara, la propriu. Peste un milion de miliarde de tone de diamante se gasesc sub suprafața Terrei, informeaza AFP.

- O companie miniera canadiana a anuntat ca a descoperit un nou zacamant de aur si cupru in Romania. Cercetarile efectuate in judetul Hunedoara au identificat resurse potentiale de peste 180 de tone de aur si 686 de mii de tone de cupru.

- Compania canadiana Eldorado Gold, cu activitati in Romania, Turcia, Grecia, Serbia si Brazilia a anuntat ca estimeaza resursele potentiale din perimetrul de la Bolcana, in judetul Hunedoara, la 6,5 milioane de uncii de aur si 686.000 de tone de cupru.

- Antreprenorii care au creat brandurile romanesti au avut incredere si vointa de a rezista pe piata, iar constructia unui brand se face cu oamenii din companie, au sustinut antreprenorii din zona Banatului care au creat cateva dintre cele mai mari branduri din tara, prezenti la conferinta Branduri Romanesti,…

- O companie israeliana specializata in dezvoltarea de software de supraveghere a dispozitivelor mobile i-ar fi ajutat pe asasinii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat intr-o video conferinta pentru publicul israelian fostul agent de securitate american Edward Snowden, relateaza Bloomberg.

- Fondata in urma cu peste un deceniu de Frank Augustus Seiberling ca solutie la situatia disperata a familiei sale, compania Goodyear este in prezent unul dintre cei mai mari producatori de anvelope din lume. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )