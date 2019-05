Virtual7, companie germana specializata in tehnologii Oracle, al carei unic sediu din țara este la Timișoara, a incheiat un parteneriat pentru inchirierea a 500 mp in componenta office a ansamblului mixt Iulius Town (denumit anterior Openville). Centrul din Romania al companiei iși va desfașura activitatea in cladirea de birouri United Business Center 3 (UBC 3). […] Articolul O companie germana specializata in tehnologii Oracle iși muta sediul in Iulius Town Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .