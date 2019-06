Stiri pe aceeasi tema

- Biofabrik, un start-up din Germania, a anuntat marti ca este pregatit sa se lanseze in productia de carburant obtinut din deseuri plastice, dupa cercetari care au durat sase ani, informeaza DPA. Oliver Riedler, fondatorul şi CEO-ul acestei companii, a dezvăluit că procedeul descoperit…

- Financial Times: Germania de Est, in pragul colapsului demografic. Comunitatea pastorului Grosser este plina de viața, dar o simpla imparțire ii da de gandit. Pentru fiecare botez pe care il oficiaza, domnul Grosser prezideaza cinci inmormantari. ● Les Echos: Guvernul inaugureaza actul II al reformelor.…

- Ungaria planuieste sa construiasca un oras alimentat cu energie verde, cu locuri de munca si locuinte pentru mii de oameni, pe o fasie goala din campia fluviala a Dunarii, scrie Bloomberg.

- Faci si tu aceste lucruri inainte sa te bagi in pat? Verifica lista de mai jos! 1. Nu se cearta sau nu dezbat subiecte fierbinti Psihologul Curt Smith ii sfatuieste pe parteneri sa incerce sa nu se implice in discutii in contradictoriu inainte de ca merge la culcare. Lupta in pat nu…

- Un documentar de circa o ora difuzat de postul national de radio din Germania compara PSD cu „un sistem in stil mafiot“, acaparat de cateva zeci de oameni din Teleorman, in frunte cu Liviu Dragnea si in care totul este dictat de clientelism. Replica PSD a venit de la ministrul Comunicatiilor Alexandru…

- Intr-un articol precedent v-am povestit experiența Elenei, o romanca ce a emigrat in Germania, ”Viata unei romance in Germania”, Elena ne-a povestit experiența ei de acomodare și a recunoscut existența unui mare obstacol pe care l-a trecut aceasta, bariera cunoașterii limbii germane: „Inainte de a fi…